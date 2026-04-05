Un violento accidente de tránsito se registró este domingo en Ruta 20, en el departamento Caucete, donde un automóvil y un colectivo de larga distancia colisionaron en circunstancias que aún son materia de investigación. El hecho ocurrió en sentido oeste a este, antes de la curva y previo al puente que conecta Caucete con 9 de Julio, un sector de alto tránsito vehicular.
Impactante accidente en Ruta 20: investigan las causas y responsabilidades
Un auto y un colectivo chocaron en Ruta 20, cerca del puente entre Caucete y 9 de Julio. Hay operativo en la zona y se investigan las causas.