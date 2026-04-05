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Impactante accidente en Ruta 20: investigan las causas y responsabilidades

Un auto y un colectivo chocaron en Ruta 20, cerca del puente entre Caucete y 9 de Julio. Hay operativo en la zona y se investigan las causas.

Un violento accidente de tránsito se registró este domingo en Ruta 20, en el departamento Caucete, donde un automóvil y un colectivo de larga distancia colisionaron en circunstancias que aún son materia de investigación. El hecho ocurrió en sentido oeste a este, antes de la curva y previo al puente que conecta Caucete con 9 de Julio, un sector de alto tránsito vehicular.

El impacto generó preocupación entre quienes circulaban por la zona debido a la magnitud de los vehículos involucrados. Tras el siniestro, se desplegó un operativo con presencia de personal policial y equipos de emergencia, que trabajan en el lugar para asistir y ordenar la circulación.

De acuerdo a las primeras informaciones, todavía no trascendieron datos oficiales sobre la cantidad de personas afectadas ni sobre el estado de los ocupantes, por lo que se aguarda un parte más preciso en las próximas horas. Las autoridades iniciaron las tareas correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión.

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En la zona se dispusieron cortes preventivos desde calle La Plata, mientras se desarrollan las pericias y maniobras de asistencia, lo que generó algunas demoras en el tránsito.

El hecho pone en foco la seguridad vial en rutas, especialmente en un contexto reciente marcado por otro siniestro fatal ocurrido este sábado en Ruta 40, donde una mujer de 69 años oriunda de Mendoza perdió la vida tras un choque.

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Por estas horas, se recomienda a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal en el lugar y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles desvíos o demoras.

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