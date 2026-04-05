Impactante accidente en Ruta 20: investigan las causas y responsabilidades

El impacto generó preocupación entre quienes circulaban por la zona debido a la magnitud de los vehículos involucrados. Tras el siniestro, se desplegó un operativo con presencia de personal policial y equipos de emergencia, que trabajan en el lugar para asistir y ordenar la circulación.

De acuerdo a las primeras informaciones, todavía no trascendieron datos oficiales sobre la cantidad de personas afectadas ni sobre el estado de los ocupantes, por lo que se aguarda un parte más preciso en las próximas horas. Las autoridades iniciaron las tareas correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión.