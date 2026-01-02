Secuestraron una moto con el motor adulterado y detienen a un joven

El hecho ocurrió en la intersección de calles Jáchal y Martín Fierro, cuando los efectivos policiales interceptaron una motocicleta marca Maverick, modelo Fox 110 cc, dominio 616-IES, que era conducida por un sujeto de apellido González.

Al identificar al conductor y verificar el rodado, los uniformados constataron que el número de motor presentaba signos de adulteración, lo que generó sospechas sobre el origen del vehículo. Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente y la motocicleta fue radiada de circulación.