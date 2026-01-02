Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 realizó un procedimiento en el departamento Rawson, donde se logró el secuestro de una motocicleta con el motor adulterado y la detención de un joven de 19 años.
Secuestraron una moto con el motor adulterado y detienen a un joven
El hecho ocurrió en la intersección de calles Jáchal y Martín Fierro, cuando los efectivos policiales interceptaron una motocicleta marca Maverick, modelo Fox 110 cc, dominio 616-IES, que era conducida por un sujeto de apellido González.