Secuestraron una moto con el motor adulterado y detienen a un joven

Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 realizó un procedimiento en el departamento Rawson, donde se logró el secuestro de una motocicleta con el motor adulterado y la detención de un joven de 19 años.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Jáchal y Martín Fierro, cuando los efectivos policiales interceptaron una motocicleta marca Maverick, modelo Fox 110 cc, dominio 616-IES, que era conducida por un sujeto de apellido González.

Al identificar al conductor y verificar el rodado, los uniformados constataron que el número de motor presentaba signos de adulteración, lo que generó sospechas sobre el origen del vehículo. Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente y la motocicleta fue radiada de circulación.

El procedimiento fue puesto en conocimiento del Primer Juzgado de Faltas, mientras que la UFI Genérica tomó intervención y quedó a cargo de la investigación para determinar la procedencia del rodado y las circunstancias del hecho.

