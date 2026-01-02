Registraron el primer caso de la variante A H3N2 en Mendoza

Desde el Instituto Malbrán confirmaron que el paciente con gripe A H3N2 correspondiente al subclado K.

La importancia de la vacunación en los casos de gripe

El Malbrán -el organismo público de referencia en salud de Argentina que trabaja en diagnóstico, investigación y vigilancia de enfermedades infecciosas- había confirmado el caso de H3N2 con un estudio previo y restaba verificar si se trataba o no de la variante K que ha generado preocupación a nivel mundial por su alto grado de contagiosidad.

De todas maneras, desde el Carrillo aclararon la semana pasada que ninguno de los parientes de este turista ha reportado síntomas compatibles con este tipo de gripe.

La severidad, como en otras gripes, sigue atada a la biografía de cada cuerpo: mayor riesgo de complicaciones en niños pequeños, personas mayores, embarazadas y quienes tienen enfermedades de base.

Los datos preliminares del Ministerio de Salud de la Nación señalan que la vacunación sigue planteada como una de las principales barreras contra cuadros graves.

En Argentina, de los 11 casos de gripe A H3N2 secuenciados, 7 correspondieron al subclado K. La distribución incluyó a Buenos Aires (2), Santa Cruz (2), Neuquén (2) y Mendoza (1).