El Gobierno pidió evitar viajar a Irán

La advertencia se conoció en el sexto día consecutivo de protestas en varias ciudades del país, incluida Teherán. (Foto: AP/Vahid Salemi)

Además, se realizaron funerales de manifestantes fallecidos en las ciudades de Marvdasht (sur), Kuhdasht (oeste) y Fuladshahr (centro). En esos actos participaron cientos de personas que corearon consignas contra la República Islámica y a favor del restablecimiento de la monarquía y de la dinastía Pahlaví. El príncipe heredero Reza Pahlaví vive exiliado en Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979.

De acuerdo con la ONG opositora Hrana, con sede en Estados Unidos, durante los primeros cinco días de movilizaciones murieron al menos siete manifestantes, otras 33 personas resultaron heridas y unas 119 fueron detenidas.

Las protestas comenzaron el domingo pasado, impulsadas por el deterioro de la situación económica. Irán registra una inflación anual del 42%, mientras que la suba de precios interanual entre noviembre y diciembre superó el 52%. Se trata de las manifestaciones más importantes desde 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años detenida por no llevar el hijab y fallecida bajo custodia policial.

La posible intervención de Estados Unidos

La crisis interna se vio agravada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con intervenir si las fuerzas iraníes reprimen violentamente a los manifestantes. “Si Irán dispara y asesina a manifestantes pacíficos, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados para actuar”, escribió el mandatario en su red Truth Social.