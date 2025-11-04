Se peleó con su pareja, se bajó del auto y pasó 15 horas perdido en Jáchal
Un hombre de 45 años pasó casi 15 horas perdido en Jáchal tras bajarse del auto en medio de una discusión con su pareja. Fue hallado deshidratado por la Policía en una zona rural, fue derivado al Hospital San Roque.
Lo que comenzó como un fin de semana de descanso terminó en un operativo de búsqueda en Jáchal. Un hombre de 45 años fue encontrado deshidratado y desorientado, luego de pasar casi 15 horas extraviado en una zona rural, tras bajarse del auto en medio de una discusión con su pareja.
El episodio tuvo lugar en la noche del sábado, cuando Claudio Caballero y su pareja, una mujer de apellido Herrera, decidieron regresar del camping Agua Negra hacia el Gran San Juan. La tensión entre ambos creció durante el viaje y, pasada la medianoche, la conductora detuvo el Volkswagen Polo sobre la Ruta 40, en las cercanías de Tucunuco.
Según relató la mujer, Caballero descendió del vehículo enfadado y comenzó a caminar para alejarse del lugar. Ella, todavía molesta, continuó unos metros, pero luego decidió regresar para buscarlo. Al volver, el hombre ya no estaba.
Al no encontrarlo y comprobar que el celular y las pertenencias del hombre habían quedado en el auto, Herrera denunció la desaparición en el puesto policial de Niquivil.
De inmediato se activó el protocolo de búsqueda de personas, con la participación de efectivos de la Comisaría 21ª, la Unidad Rural, la División Canes y el grupo GERAS, bajo la coordinación de la UFI Norte, a cargo del fiscal Sohar Aballay.
Los rastrillajes comenzaron en la mañana del domingo y se extendieron durante varias horas por un amplio sector de campo abierto. Finalmente, pasadas las 15, los perros de la División Canes lograron ubicar a Caballero cerca del nuevo trazado del camino a Mogna.
De acuerdo a fuentes policiales, el hombre presentaba un cuadro de deshidratación y agotamiento extremo, tras haber pasado la noche a la intemperie. Contó que durmió bajo una alcantarilla y caminó sin rumbo durante horas, bajo el intenso calor del domingo, hasta que logró llegar a una zona más transitada.
Fue trasladado al Hospital San Roque de Jáchal, donde recibió asistencia médica y fue dado de alta. El inusual episodio cerró sin consecuencias mayores, pero dejó una anécdota insólita: una discusión de pareja que terminó en una odisea rural de casi 15 horas.