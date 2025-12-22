"
Iba en moto, chocó con un camión en Chimbas y el conductor huyó sin asistirlo

Un motociclista de 45 años resultó herido este lunes por la mañana en Chimbas tras chocar con un camión que se dio a la fuga. La víctima fue trasladada consciente al Hospital Rawson.

Un siniestro vial con un conductor prófugo se registró este lunes por la mañana en el departamento Chimbas, cuando un motociclista fue impactado por un camión que abandonó el lugar sin asistir a la víctima. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, en la intersección de calles Rodríguez y Yapeyú, una zona urbana con señalización vial.

De acuerdo a la información oficial, Mario Godoy, de 45 años, circulaba a bordo de una motocicleta Cerro 150 cc de color negro por calle Rodríguez, en sentido este-oeste. Al llegar al cruce con Yapeyú, fue colisionado por un camión hidrante blanco que transitaba de sur a norte.

image

En el lugar del hecho hay un cartel de “PARE” instalado sobre calle Yapeyú, previo a la intersección, un elemento que forma parte de las pericias para determinar responsabilidades.

El conductor escapó y dejó al herido en el asfalto

Tras el impacto, el conductor del camión no se detuvo y continuó su marcha hacia el norte, sin que hasta el momento se hayan podido obtener datos identificatorios del vehículo ni de quien lo conducía.

Como consecuencia del choque, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento y sufrió lesiones en sus miembros inferiores. Fue asistido por personal de emergencias médicas y trasladado consciente al sector de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde recibió atención médica.

Investigación en marcha

En el lugar intervino personal de la Comisaría 17ª, mientras que la causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Chimbas. La investigación es llevada adelante por el fiscal Sebastián Gómez, con la asistencia del ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra.

Desde la fiscalía se dispusieron distintas medidas investigativas para intentar identificar al conductor del camión, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de testimonios que permitan esclarecer el siniestro.

