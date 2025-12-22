Un siniestro vial con un conductor prófugo se registró este lunes por la mañana en el departamento Chimbas, cuando un motociclista fue impactado por un camión que abandonó el lugar sin asistir a la víctima. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana, en la intersección de calles Rodríguez y Yapeyú, una zona urbana con señalización vial.
Iba en moto, chocó con un camión en Chimbas y el conductor huyó sin asistirlo
Un motociclista de 45 años resultó herido este lunes por la mañana en Chimbas tras chocar con un camión que se dio a la fuga. La víctima fue trasladada consciente al Hospital Rawson.