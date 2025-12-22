Iba en moto, chocó con un camión en Chimbas y el conductor huyó sin asistirlo

El conductor escapó y dejó al herido en el asfalto

Tras el impacto, el conductor del camión no se detuvo y continuó su marcha hacia el norte, sin que hasta el momento se hayan podido obtener datos identificatorios del vehículo ni de quien lo conducía.

Como consecuencia del choque, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento y sufrió lesiones en sus miembros inferiores. Fue asistido por personal de emergencias médicas y trasladado consciente al sector de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde recibió atención médica.

Investigación en marcha

En el lugar intervino personal de la Comisaría 17ª, mientras que la causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Chimbas. La investigación es llevada adelante por el fiscal Sebastián Gómez, con la asistencia del ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra.

Desde la fiscalía se dispusieron distintas medidas investigativas para intentar identificar al conductor del camión, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de testimonios que permitan esclarecer el siniestro.