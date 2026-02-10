"
Se baja del auto, se muestra y escapa: preocupación por un acosador serial

Al menos tres mujeres denunciaron a un hombre que baja de su auto, realiza exhibiciones obscenas y escapa. La Policía analiza cámaras y busca identificarlo antes de que escale la violencia y repita su accionar.

En las últimas jornadas, al menos tres mujeres denunciaron haber sido víctimas de un mismo sujeto que las abordó en la vía pública, realizó exhibiciones obscenas y luego escapó en su vehículo.

Se trata de un hombre que, por el momento, no pudo ser identificado por la Policía y que es intensamente buscado por la fuerza. Según las denuncias, se moviliza en un Dodge 1500 de color beige, vehículo que quedó registrado en cámaras de seguridad.

De acuerdo a fuentes del caso, una vecina del barrio Kennedy, en Santa Lucía, informó a personal de la Comisaría 5ª que fue víctima de dos episodios similares.

En ambos hechos, el hombre llegó en su auto, descendió al advertir la presencia de una mujer caminando por la zona y comenzó a realizar exhibiciones obscenas de sus partes íntimas. Incluso, según el testimonio, llegó a masturbarse frente a la víctima durante algunos segundos.

Tras ese accionar, el sospechoso volvió rápidamente al vehículo y se dio a la fuga. Hasta el momento, no fue posible identificar la patente.

A estos casos se sumó una tercera denuncia realizada por una vecina de Capital, quien llamó al 911 para alertar sobre una situación prácticamente idéntica. Por las características y el modo de actuar, los investigadores creen que se trataría del mismo protagonista.

Con estos datos, la Policía trabaja en el análisis de registros fílmicos, recorridas preventivas y relevamiento de información para intentar identificar al sospechoso.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que, si bien hasta ahora los hechos se limitaron a exhibiciones obscenas, se trata de un delito complejo que genera alarma en la comunidad, especialmente por el riesgo de que pueda derivar en situaciones de mayor violencia.

En ese sentido, no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas y reiteraron el pedido a la población para que, ante cualquier hecho similar, realicen la denuncia de inmediato. La investigación continúa abierta y el objetivo principal es dar con el hombre antes de que vuelva a actuar.

