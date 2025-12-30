La Justicia condenó a Diego Ezequiel Bazán, por dos hechos de hurto cometidos en la ciudad de San Juan. Según consta en la investigación, el primer hecho ocurrió el 16 de agosto de 2025, alrededor de las 18:24 horas, cuando Bazán se presentó en un local de comidas denominado “La Vene”, ubicado en calles San Luis y Urquiza, en Capital. Allí, sin ejercer violencia, sustrajo una bicicleta marca Venzo, modelo Raptor, rodado 29, de color naranja con detalles en rojo, blanco y azul.
Robó una bicicleta y una notebook, al ser reincidente irá al Penal
La Justicia condenó a Diego Ezequiel Bazán, por dos hechos de hurto cometidos en Capital, en los meses de agosto y noviembre.