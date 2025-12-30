Robó una bicicleta y una notebook, al ser reincidente irá al Penal

El segundo hecho se registró el 6 de noviembre de 2025, cerca de las 9:34 horas, cuando el imputado ingresó a un departamento situado en avenida Ignacio de la Rosa 846 oeste, también en Capital, y sustrajo una notebook marca Bangho, modelo 1500, de color negro, junto a su cargador.

Durante la audiencia celebrada este lunes, la jueza de Garantías, Verónica Chicon, homologó el acuerdo de juicio abreviado, en el cual Bazán reconoció plenamente su responsabilidad penal. En consecuencia, fue condenado a la pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, por resultar autor penalmente responsable del delito de hurto simple, en dos hechos en concurso real.