Prisión domiciliaria por amenazar con un arma a su hijo en una heladería

La situación generó pánico entre los presentes. Clientes, entre ellos menores de edad, abandonaron rápidamente el comercio al advertir el arma en plena vía pública. Minutos más tarde, personal policial llegó al lugar y procedió a la aprehensión de García, quien quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

Este miércoles, en audiencia de juicio abreviado, el acusado aceptó la responsabilidad penal y se resolvió su condena. La calificación legal incluyó los delitos de amenazas y portación de arma de fuego, que en este caso se agravaron por el riesgo generado hacia terceros.

Si bien este tipo de conductas suelen derivar en penas condicionales, el tribunal dispuso una condena de cumplimiento efectivo, aunque domiciliaria por tratarse de un adulto mayor. La medida contempla controles sorpresivos en distintos días y horarios para garantizar que el imputado permanezca en su domicilio.