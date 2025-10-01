El violento episodio que generó conmoción en Rivadavia tuvo una rápida resolución judicial. Guillermo García, de 72 años, fue condenado este miércoles a un año de prisión efectiva por amenazar con un arma de fuego a su propio hijo dentro de una heladería. La pena se cumplirá bajo la modalidad domiciliaria debido a su edad.
Prisión domiciliaria por amenazar con un arma a su hijo en una heladería
El expresidente de Desamparados, de 72 años, fue condenado tras el violento episodio en Rivadavia que generó pánico entre clientes, incluso niños.