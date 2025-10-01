"
Prisión domiciliaria por amenazar con un arma a su hijo en una heladería

El expresidente de Desamparados, de 72 años, fue condenado tras el violento episodio en Rivadavia que generó pánico entre clientes, incluso niños.

El violento episodio que generó conmoción en Rivadavia tuvo una rápida resolución judicial. Guillermo García, de 72 años, fue condenado este miércoles a un año de prisión efectiva por amenazar con un arma de fuego a su propio hijo dentro de una heladería. La pena se cumplirá bajo la modalidad domiciliaria debido a su edad.

El hecho ocurrió el lunes 29 de septiembre por la tarde, en el interior de la heladería Portho. De acuerdo con el informe policial, en las grabaciones de las cámaras de seguridad se observa cómo García mantuvo una fuerte discusión con su hijo y, en medio del altercado, extrajo un revólver con el que lo apuntó. Acto seguido, la víctima forcejeó con el agresor y logró reducirlo, evitando que se retirara del lugar.

image

La situación generó pánico entre los presentes. Clientes, entre ellos menores de edad, abandonaron rápidamente el comercio al advertir el arma en plena vía pública. Minutos más tarde, personal policial llegó al lugar y procedió a la aprehensión de García, quien quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

Este miércoles, en audiencia de juicio abreviado, el acusado aceptó la responsabilidad penal y se resolvió su condena. La calificación legal incluyó los delitos de amenazas y portación de arma de fuego, que en este caso se agravaron por el riesgo generado hacia terceros.

Si bien este tipo de conductas suelen derivar en penas condicionales, el tribunal dispuso una condena de cumplimiento efectivo, aunque domiciliaria por tratarse de un adulto mayor. La medida contempla controles sorpresivos en distintos días y horarios para garantizar que el imputado permanezca en su domicilio.

