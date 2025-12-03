Lo que iba a ser el inicio ordenado del juicio oral contra el abogado penalista Oscar Adárvez terminó dando un giro totalmente inesperado este miércoles. Apenas comenzó el debate por el delito de portación de arma de fuego, el propio acusado —quien además actúa como su propio defensor— pidió que se le realice una junta interdisciplinaria para determinar si es imputable.
Portacion ilegal de arma: Adárvez pidió una junta para definir su imputabilidad
El abogado Oscar Adárvez sorprendió al pedir una junta interdisciplinaria para determinar si es imputable. El juicio por portación de arma quedó en pausa hasta conocerse ese informe.