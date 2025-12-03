Portacion ilegal de arma: Adárvez pidió una junta para definir su imputabilidad

Ese día, según la acusación fiscal, el penalista había sido alertado de un posible robo en su oficina. La policía llegó al lugar y, mientras entrevistaba al letrado, operadores del CISEM informaron que lo habían captado con un arma en la cintura. Al ser requerido, Adárvez exhibió el revólver, aunque no tenía permiso para portarlo. Por ese episodio fue detenido y pasó tres días con prisión domiciliaria, hasta que la causa fue enviada a juicio.

Adárvez es una figura conocida en San Juan. Tuvo una intensa vida pública, fue candidato a gobernador en 1987 por la UCD, defendió a familias gitanas en causas resonantes y mantuvo presencia en medios de comunicación. Está casado con Silvia Manzini, integrante de una reconocida familia vinculada al ámbito cultural de la provincia.

Ahora, la continuidad del juicio queda supeditada al resultado de la junta interdisciplinaria. Una vez que los profesionales presenten su informe, el juez deberá decidir si el proceso sigue su curso o si corresponde frenar el avance de la causa.