Portacion ilegal de arma: Adárvez pidió una junta para definir su imputabilidad

El abogado Oscar Adárvez sorprendió al pedir una junta interdisciplinaria para determinar si es imputable. El juicio por portación de arma quedó en pausa hasta conocerse ese informe.

Lo que iba a ser el inicio ordenado del juicio oral contra el abogado penalista Oscar Adárvez terminó dando un giro totalmente inesperado este miércoles. Apenas comenzó el debate por el delito de portación de arma de fuego, el propio acusado —quien además actúa como su propio defensor— pidió que se le realice una junta interdisciplinaria para determinar si es imputable.

El planteo sorprendió a todos los presentes en la sala, aunque la legislación prevé que cualquier imputado pueda solicitar este tipo de evaluaciones. Por eso, el fiscal Fernando Bonomo no se opuso y el juez Ricardo Grossi autorizó la conformación del equipo profesional, integrado por un psicólogo, un psiquiatra y una asistente social. Ellos deberán estudiar el estado actual de Adárvez y emitir un informe que definirá si el juicio puede continuar.

La situación se presenta como inusual para el ámbito judicial, ya que fue el propio acusado quien aseguró no sentirse en condiciones de afrontar el proceso. Adárvez, de 81 años, está imputado por portar un revólver calibre .38 sin documentación, hecho ocurrido en abril de 2025 en su estudio jurídico ubicado en el cruce de Avenida Alem e Ignacio de la Roza.

Ese día, según la acusación fiscal, el penalista había sido alertado de un posible robo en su oficina. La policía llegó al lugar y, mientras entrevistaba al letrado, operadores del CISEM informaron que lo habían captado con un arma en la cintura. Al ser requerido, Adárvez exhibió el revólver, aunque no tenía permiso para portarlo. Por ese episodio fue detenido y pasó tres días con prisión domiciliaria, hasta que la causa fue enviada a juicio.

Adárvez es una figura conocida en San Juan. Tuvo una intensa vida pública, fue candidato a gobernador en 1987 por la UCD, defendió a familias gitanas en causas resonantes y mantuvo presencia en medios de comunicación. Está casado con Silvia Manzini, integrante de una reconocida familia vinculada al ámbito cultural de la provincia.

Ahora, la continuidad del juicio queda supeditada al resultado de la junta interdisciplinaria. Una vez que los profesionales presenten su informe, el juez deberá decidir si el proceso sigue su curso o si corresponde frenar el avance de la causa.

