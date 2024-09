Perdió el control del auto y atropelló al menos a 13 personas

Todos los testigos sindicaban al conductor de un Toyota Corolla como el principal responsable del siniestro vial: no sólo embistió varios autos, sino que atropelló a más de una decena de transeúntes.

Fuentes oficiales indicaron que hubo, al menos, 13 heridos. El director del hospital de Urgencias, Mariano Marino, contó en a Eldoce.tv que en ese centro de salud recibieron a cuatro, entre ellos una mujer que está grave: “Está ingresando al quirófano para hacer una evaluación”, detalló el médico.

Un automovilista que fue impactado por el auto fuera de control dijo a la prensa: “Vivo a una cuadra. Saqué el auto para hacer dos cuadras, porque tenía que buscar una cosa. Mi hijo me dice ‘cuidado, papi’. Yo hice así y vi una cosa blanca que se me venía encima. Aceleré un poquito y me tiré para acá, y me agarró de costado. Si yo no me corro, me lleva puesto. Pero venía a mucha velocidad. En total, tuve tres choques”.

En tanto, un joven que fue embestido por el Toyota Corolla y que quedó lesionado producto del siniestro, indicó a los medios presentes en el lugar: “Chocó, se dio vuelta y siguió llevándose gente puesta, me salvé de pedo. Había diez personas heridas, no sé cuánta gente, una locura. La saqué barata, solamente un traumatismo en la pierna. Un milagro”.

Y agregó que estaba en el cruce de San Jerónimo y Chacabuco, esperando para cruzar y detuvo su marcha para cambiar una canción: “Si no me frenaba, me mataba. Venía rapidísimo. No solamente venía chocando con cosas de hormigón, sino que se llevó puesto motos, autos y no frenaba”.

Mientras que otro de los lesionados le relató a Eldoce.tv: “Estaba viendo el accidente, chocó, un pedazo de cemento saltó y me dio en la cara. Después el auto siguió derecho. Estaba por Chacabuco y Corrientes. Iba muy rápido, pareciera que estaban cortados los frenos o se había descompensado dentro del auto. No vi si era hombre o mujer, pero vi que estaba medio como dormido, con la cabeza agachada”.

Justamente, la Justicia investiga si el conductor se descompensó y eso derivó en que perdiera el control del coche.