Operativo sanitario detectó un camión que transportaba pescado en mal estado

Durante un operativo de control sanitario, el Servicio Veterinario de Inspección Sanitaria, dependiente de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos (DSVAyA), decomisó un camión que trasladaba pescado irregular hacia San Juan. El vehículo, proveniente de Mendoza, fue interceptado antes de ingresar a los supermercados locales.
