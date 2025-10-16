Operativo sanitario detectó un camión que transportaba pescado en mal estado

La ingeniera Yesica Lobos, titular del área, explicó que durante las inspecciones se detectaron diferencias entre la especie de pescado declarada en la documentación y la realmente transportada, así como anomalías en la temperatura y el estado del producto, lo que motivó la medida de decomiso. La mercadería fue trasladada al Parque Faunístico para su eliminación controlada.

El operativo se enmarca dentro de las fiscalizaciones rutinarias que realiza la provincia, con especial énfasis en la modernización de barreras fitosanitarias, conectividad y uso de tecnología para optimizar los controles. Entre los puestos estratégicos donde se refuerzan los procedimientos se encuentran San Carlos, El Encón y Vallecito.