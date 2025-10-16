"
Operativo sanitario detectó un camión que transportaba pescado en mal estado

Personal del Servicio Veterinario de Inspección Sanitaria decomisó un camión que transportaba pescado con documentación irregular y anomalías sanitarias, antes de que la carga llegara a los comercios locales.

Durante un operativo de control sanitario, el Servicio Veterinario de Inspección Sanitaria, dependiente de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos (DSVAyA), decomisó un camión que trasladaba pescado irregular hacia San Juan. El vehículo, proveniente de Mendoza, fue interceptado antes de ingresar a los supermercados locales.

La ingeniera Yesica Lobos, titular del área, explicó que durante las inspecciones se detectaron diferencias entre la especie de pescado declarada en la documentación y la realmente transportada, así como anomalías en la temperatura y el estado del producto, lo que motivó la medida de decomiso. La mercadería fue trasladada al Parque Faunístico para su eliminación controlada.

El operativo se enmarca dentro de las fiscalizaciones rutinarias que realiza la provincia, con especial énfasis en la modernización de barreras fitosanitarias, conectividad y uso de tecnología para optimizar los controles. Entre los puestos estratégicos donde se refuerzan los procedimientos se encuentran San Carlos, El Encón y Vallecito.

Actualmente, continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables del transporte y comercialización de la mercadería irregular. La funcionaria destacó que estos controles buscan garantizar la inocuidad de los alimentos que ingresan a la provincia y proteger la salud de los consumidores.

