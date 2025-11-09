Murió tras ser apuñalado en el cuello en una pelea vecinal: el autor, prófugo

Vecinos alertaron de inmediato al 911. Personal policial y médico acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Departamental de Pocito, donde poco después se confirmó su fallecimiento a raíz de la lesión recibida.

En la escena del crimen, los investigadores hallaron una gorra blanca y negra, una hoja de cuchillo tipo carnicero, y manchas de sangre sobre la ruta. En un allanamiento posterior en la vivienda del sospechoso, se secuestró el mango del arma, que sería compatible con la hoja encontrada en el lugar.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Iván Grassi, Francisco Micheltorena y Nicolás Schiattino, coordina la investigación junto con personal de la Brigada de Delitos Especiales, Investigaciones Sur y la Comisaría 7ª.

La Policía desplegó rastrillajes con drones en la zona rural para dar con el presunto homicida, identificado como un joven de 19 años, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

El hecho fue caratulado como homicidio doloso simple.