Murió tras ser apuñalado en el cuello en una pelea vecinal: el autor, prófugo

Un hombre de 36 años murió tras recibir una puñalada en el cuello durante una pelea con un vecino en Pocito. El presunto agresor, de 19 años, escapó y es intensamente buscado por la Policía.

Un violento hecho ocurrido en la madrugada de este domingo en Pocito terminó con la muerte de un hombre de 36 años, identificado como José Mario Amaya, quien fue apuñalado en el cuello durante una pelea con su vecino, de 19 años, que permanece prófugo.

El hecho ocurrió cerca de las 3.30 de la madrugada, en inmediaciones de Ruta 40 y calle 11, cuando ambos hombres, que mantenían conflictos previos, se cruzaron en la vía pública. Según las primeras averiguaciones, el joven —que regresaba de una peña— habría iniciado una discusión con Amaya, que terminó derivando en una pelea sobre la calzada.

En medio del forcejeo, el agresor sacó un cuchillo y le asestó una puñalada en el cuello a su vecino. Luego, escapó corriendo a través de un descampado y no volvió a ser visto.

Vecinos alertaron de inmediato al 911. Personal policial y médico acudió al lugar y trasladó al herido al Hospital Departamental de Pocito, donde poco después se confirmó su fallecimiento a raíz de la lesión recibida.

En la escena del crimen, los investigadores hallaron una gorra blanca y negra, una hoja de cuchillo tipo carnicero, y manchas de sangre sobre la ruta. En un allanamiento posterior en la vivienda del sospechoso, se secuestró el mango del arma, que sería compatible con la hoja encontrada en el lugar.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Iván Grassi, Francisco Micheltorena y Nicolás Schiattino, coordina la investigación junto con personal de la Brigada de Delitos Especiales, Investigaciones Sur y la Comisaría 7ª.

La Policía desplegó rastrillajes con drones en la zona rural para dar con el presunto homicida, identificado como un joven de 19 años, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

El hecho fue caratulado como homicidio doloso simple.

