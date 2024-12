En un emotivo mensaje en redes sociales, Silvana Alaniz, hermana de Adela, expresó su profundo dolor: "Hace cinco días me dijiste ‘te quiero, hermana’. Hoy me toca despedirte, pero siempre estarás en mi corazón. Escucho tus audios y mensajes de las mañanas. Me pedías fotos, preguntabas por la mami… Decime qué hago ahora. Hoy cerré los ojos y sentí que te estabas despidiendo de mí. Descansá, loquita. Te voy a extrañar", compartió Silvana, recordando los momentos que compartió con su hermana antes de su muerte.