Murió el anciano que fue atropellado por un auto en Capital

El hecho se registró alrededor de las 8:10, en inmediaciones de calle Brasil, pasando Mendoza, frente a la plaza La Joroba. Según informaron fuentes policiales, una SUV Honda HRV, dominio AC 479 JP, que era conducida por Jorge Alberto Alcayaga, de 62 años, circulaba por calle Brasil en sentido oeste a este. A pocos metros de haber atravesado la intersección con Mendoza, el vehículo embistió de lleno al peatón, quien cruzaba la calzada.

Producto del impacto, Lucero quedó sobre el capot del rodado y fue proyectado varios metros, cayendo luego al asfalto y quedando inconsciente en el lugar. Personal del servicio de emergencias 107 acudió rápidamente y trasladó al octogenario en grave estado al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó por el sector de Urgencias. De acuerdo al parte médico emitido desde el nosocomio, el paciente presentó traumatismo encéfalo craneano grave, hemoneumotórax, fracturas en el rostro, escoriaciones y politraumatismos, quedando internado en observación debido a la gravedad de las lesiones y a su edad. }