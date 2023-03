El indicio que los investigadores toman para dudar de un crimen

Un sorpresivo hallazgo se produjo en la mañana del miércoles cuando una persona del barrio Cruz del Sur advirtió que su vecina, de unos 71 años, estaba tendida en el piso de su casa. Si bien, en los principales ingresos de la casa no se advierte violencia, "no quiere decir que no exista", por eso el personal de Criminalística trabaja en el lugar.