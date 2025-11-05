"
Milagro de miércoles: dos policías reanimaron a un bebé en plena calle

Dos policías de la Comisaría 35ª reanimaron a un bebé que no respiraba en el barrio Valle Grande, Rawson. Lo asistieron en plena calle y lo trasladaron al Hospital Marcial Quiroga.

Cerca de las 2 de la madrugada de este miércoles, un patrullero de la Comisaría 35ª, a cargo del oficial ayudante Agustín Amarfil y el agente Pablo Montalvo, fue comisionado tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un menor en grave estado en el barrio Valle Grande, departamento Rawson.

Luego de recorrer varias calles, los uniformados encontraron a una joven madre, identificada como Soledad Sánchez (24), que caminaba desesperada con su hijo en brazos rumbo al centro de salud más cercano.

Al revisarlo, los efectivos comprobaron que el pequeño no respiraba y no respondía a estímulos. Sin dudarlo, iniciaron maniobras de primeros auxilios en plena vía pública. Fueron segundos que parecieron eternos, hasta que el bebé comenzó a reaccionar y recuperó la respiración, en medio del llanto y alivio de su madre.

Debido a la dificultad del niño para mantener la respiración, los policías lo trasladaron de inmediato al Hospital Dr. Marcial Quiroga, donde fue recibido por la médica de guardia. Allí lograron estabilizarlo y quedó internado en observación.

Fuentes policiales destacaron la rápida respuesta y el accionar profesional de los efectivos, que lograron salvarle la vida al pequeño gracias a su capacitación en primeros auxilios.

