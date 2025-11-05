Milagro de miércoles: dos policías reanimaron a un bebé en plena calle

Luego de recorrer varias calles, los uniformados encontraron a una joven madre, identificada como Soledad Sánchez (24), que caminaba desesperada con su hijo en brazos rumbo al centro de salud más cercano.

Al revisarlo, los efectivos comprobaron que el pequeño no respiraba y no respondía a estímulos. Sin dudarlo, iniciaron maniobras de primeros auxilios en plena vía pública. Fueron segundos que parecieron eternos, hasta que el bebé comenzó a reaccionar y recuperó la respiración, en medio del llanto y alivio de su madre.