Cerca de las 2 de la madrugada de este miércoles, un patrullero de la Comisaría 35ª, a cargo del oficial ayudante Agustín Amarfil y el agente Pablo Montalvo, fue comisionado tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un menor en grave estado en el barrio Valle Grande, departamento Rawson.
Milagro de miércoles: dos policías reanimaron a un bebé en plena calle
Dos policías de la Comisaría 35ª reanimaron a un bebé que no respiraba en el barrio Valle Grande, Rawson. Lo asistieron en plena calle y lo trasladaron al Hospital Marcial Quiroga.