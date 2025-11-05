En dos años, hospitales sanjuaninos sumaron más de 2 millones de consultas

Los operativos barriales, una válvula de escape

Ante el incremento sostenido, el Ministerio de Salud reforzó los operativos territoriales como estrategia para acercar la atención y descomprimir hospitales. Se trata de los programas “San Juan Cerca”, que permiten ofrecer controles médicos, vacunación y atención pediátrica o ginecológica directamente en los barrios.

Dobladez detalló que la decisión responde a un pedido del gobernador Marcelo Orrego, que busca sostener la accesibilidad pese a la crisis: “Estamos acercando salud, vacunación, pediatría y ginecología lo más que podemos para que la gente no tenga que moverse hasta los centros”.

image

Estos operativos, según el funcionario, no solo facilitan el acceso, sino que logran captar una “demanda no contenida”: personas que no llegan a los hospitales por falta de recursos o tiempo.

“A veces se les complica llegar, y les resulta más fácil atenderse cuando el operativo llega a su barrio”, explicó. Las áreas más demandadas son oftalmología y vacunación, aunque también se multiplican los controles de pediatría, ginecología y niños sanos, rubros donde la demanda supera la capacidad de los centros fijos.

El desafío: pasar de curar a prevenir

Más allá de las cifras récord, en el Ministerio advierten que el verdadero reto está en fortalecer la salud preventiva, un hábito que todavía cuesta incorporar. “La salud preventiva es algo difícil de entender. Hay que capacitar a la gente y demostrarle su utilidad. Lo ideal es trabajar en prevención antes que curar”, reflexionó Dobladez.

El ministro señaló que los operativos territoriales también son una oportunidad para fomentar los controles regulares, la vacunación y los chequeos ginecológicos o pediátricos. “A veces cuesta que la gente ponga en valor lo que es la prevención, los controles, la vacunación, el control de niños sanos o ginecológicos”, concluyó.

Una tendencia nacional

Lo que ocurre en San Juan se replica en distintas provincias del país, donde la caída del empleo formal y la pérdida de cobertura privada empujaron a millones de argentinos a volver al sistema público. Según datos del sector, más del 60% de las consultas médicas en 2025 se realizaron en hospitales estatales, un porcentaje que no se registraba desde la poscrisis de 2002.

En ese contexto, la gestión de Dobladez enfrenta un doble desafío: responder a la creciente demanda inmediata y sostener las políticas de prevención que eviten un colapso del sistema.