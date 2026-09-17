La tranquilidad de los vecinos de Pie de Palo, Caucete, venía siendo afectada por una serie de robos. Chapas, bicicletas y distintos objetos fueron denunciados como sustraídos durante los últimos meses, y esas investigaciones terminaron poniendo el foco sobre un mismo hombre.
Cayó Pimentel, el hombre buscado por una serie de robos
Pimentel fue detenido por efectivos de la Comisaría 9ª tras varios días de investigación. Tenía una orden de búsqueda y detención vinculada a distintas denuncias por robos de chapas, bicicletas y otros elementos.