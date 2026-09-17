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Cayó Pimentel, el hombre buscado por una serie de robos

Pimentel fue detenido por efectivos de la Comisaría 9ª tras varios días de investigación. Tenía una orden de búsqueda y detención vinculada a distintas denuncias por robos de chapas, bicicletas y otros elementos.

La tranquilidad de los vecinos de Pie de Palo, Caucete, venía siendo afectada por una serie de robos. Chapas, bicicletas y distintos objetos fueron denunciados como sustraídos durante los últimos meses, y esas investigaciones terminaron poniendo el foco sobre un mismo hombre.

Se trata de un sujeto de apellido Pimentel, quien era intensamente buscado y finalmente fue detenido por personal de la Comisaría 9ª luego de varios días de averiguaciones y tareas investigativas en distintos sectores del departamento.

Sobre el hombre pesaba una orden de búsqueda y detención emitida durante septiembre por la Fiscal Coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, a partir de las denuncias realizadas por vecinos de Pie de Palo.

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Según esas presentaciones, Pimentel estaría vinculado a la sustracción de chapas, bicicletas y otros efectos, una situación que había generado preocupación entre los habitantes de la localidad.

Lo encontraron oculto en otra vivienda

Los investigadores recorrieron distintos sectores de Caucete hasta establecer dónde podía encontrarse el sospechoso. Finalmente, lograron localizarlo en una vivienda que no sería su domicilio.

De acuerdo con la información policial, el hombre habría recibido allí resguardo para evitar ser encontrado por la Justicia.

Tras su detención, Pimentel fue trasladado y quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 9ª, mientras se aguardan las directivas de la UFI interviniente.

Ahora deberá comparecer en la audiencia de formalización, donde se definirá su situación procesal en relación con las distintas denuncias realizadas por los vecinos.

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