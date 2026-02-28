Recuperaron una motocicleta robada en Rawson

El operativo tuvo lugar en el departamento Rawson, en inmediaciones de avenida España, entre calles Devoto y Calvento. Allí, el personal entrevistó a un ciudadano de apellido Castillo, de 52 años, quien circulaba en una motocicleta marca Zanella modelo ZB RT 110cc.

Durante la inspección, especialistas procedieron a la verificación física del rodado, extrayendo los dígitos identificatorios del motor y del cuadro. Tras la consulta en el sistema policial, se constató que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente con fecha 2 de diciembre de 2025, en el marco de una causa caratulada como “Hurto Calificado”, con intervención de la Comisaría 3° y la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Contra la Propiedad.