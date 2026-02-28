En el marco de los controles preventivos y tareas de verificación que se realizan de manera permanente en la vía pública, efectivos policiales lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada meses atrás. El procedimiento dejó como saldo un hombre detenido.
Recuperaron una motocicleta robada en Rawson
El operativo tuvo lugar en inmediaciones de avenida España, entre calles Devoto y Calvento. Allí, personal policial detuvo a Castillo, quien circulaba en una motocicleta marca Zanella robada.