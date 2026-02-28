"
Recuperaron una motocicleta robada en Rawson

El operativo tuvo lugar en inmediaciones de avenida España, entre calles Devoto y Calvento. Allí, personal policial detuvo a Castillo, quien circulaba en una motocicleta marca Zanella robada.

En el marco de los controles preventivos y tareas de verificación que se realizan de manera permanente en la vía pública, efectivos policiales lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada meses atrás. El procedimiento dejó como saldo un hombre detenido.

El operativo tuvo lugar en el departamento Rawson, en inmediaciones de avenida España, entre calles Devoto y Calvento. Allí, el personal entrevistó a un ciudadano de apellido Castillo, de 52 años, quien circulaba en una motocicleta marca Zanella modelo ZB RT 110cc.

Durante la inspección, especialistas procedieron a la verificación física del rodado, extrayendo los dígitos identificatorios del motor y del cuadro. Tras la consulta en el sistema policial, se constató que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente con fecha 2 de diciembre de 2025, en el marco de una causa caratulada como “Hurto Calificado”, con intervención de la Comisaría 3° y la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Contra la Propiedad.

Ante la confirmación, se dio inmediata intervención a la fiscalía de turno y se procedió al secuestro preventivo del vehículo, quedando el conductor vinculado a la causa mientras se avanza con las medidas legales correspondientes.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento refleja el trabajo sostenido de la Sección Sustracción de Automotores, cuya labor técnica y presencia en territorio resultan clave para combatir el delito automotor y restituir los bienes sustraídos a sus legítimos propietarios.

