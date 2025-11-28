"
Liberaron al jubilado que baleó a su vecino por error: el joven sigue grave

El jubilado de 76 años que baleó a su vecino en el barrio San Luis al confundirlo con un ladrón fue imputado por lesiones graves agravadas, pero seguirá el proceso en libertad.

El caso que conmocionó al barrio San Luis, en Rawson, tuvo este viernes su primer avance judicial. Hugo Jacinto Narváez, el jubilado de 76 años acusado de haber disparado contra su vecino tras confundirlo con un delincuente, fue imputado por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, pero continuará el proceso en libertad por decisión del juez de Garantías Javier Figuerola.

image

La audiencia de imputación, realizada en la mañana del viernes, contó con la presencia de los fiscales Alejandro Mattar, Rosana Riveros y Andrea Faraudo, mientras que Narváez fue asistido por el defensor Mario Morán. La Fiscalía calificó el episodio como “una lamentable confusión” ocurrida en la madrugada del miércoles, cuando el hombre escuchó ruidos en el fondo de su casa y salió armado creyendo que intentaban ingresar. En ese contexto, efectuó dos disparos.

La víctima fue Brian Lucero, de 29 años, quien había subido al techo de su vivienda para verificar si no le habían robado el motor del aire acondicionado. Los investigadores confirmaron que recibió dos impactos de bala, uno de los cuales quedó alojado. Narváez negó haber efectuado los tiros, pero para el fiscal Mattar existen pruebas que lo vinculan directamente con la pistola calibre 9 milímetros utilizada en el hecho.

Lucero permanece internado en terapia intensiva, en coma inducido y con cuadro delicado. Fuentes judiciales indicaron que su testimonio será clave para el avance de la causa, aunque aclararon que su vida no estaría en riesgo.

El juez Figuerola rechazó el pedido de prisión preventiva y ordenó medidas de coerción, además de fijar un plazo de tres meses para la investigación. Narváez, que inicialmente había quedado detenido y luego con arresto domiciliario por su estado de salud, recuperó la libertad mientras continúa el proceso en su contra.

