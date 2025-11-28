El caso que conmocionó al barrio San Luis, en Rawson, tuvo este viernes su primer avance judicial. Hugo Jacinto Narváez, el jubilado de 76 años acusado de haber disparado contra su vecino tras confundirlo con un delincuente, fue imputado por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, pero continuará el proceso en libertad por decisión del juez de Garantías Javier Figuerola.
Liberaron al jubilado que baleó a su vecino por error: el joven sigue grave
El jubilado de 76 años que baleó a su vecino en el barrio San Luis al confundirlo con un ladrón fue imputado por lesiones graves agravadas, pero seguirá el proceso en libertad.