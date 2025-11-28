Liberaron al jubilado que baleó a su vecino por error: el joven sigue grave

image

La audiencia de imputación, realizada en la mañana del viernes, contó con la presencia de los fiscales Alejandro Mattar, Rosana Riveros y Andrea Faraudo, mientras que Narváez fue asistido por el defensor Mario Morán. La Fiscalía calificó el episodio como “una lamentable confusión” ocurrida en la madrugada del miércoles, cuando el hombre escuchó ruidos en el fondo de su casa y salió armado creyendo que intentaban ingresar. En ese contexto, efectuó dos disparos.

La víctima fue Brian Lucero, de 29 años, quien había subido al techo de su vivienda para verificar si no le habían robado el motor del aire acondicionado. Los investigadores confirmaron que recibió dos impactos de bala, uno de los cuales quedó alojado. Narváez negó haber efectuado los tiros, pero para el fiscal Mattar existen pruebas que lo vinculan directamente con la pistola calibre 9 milímetros utilizada en el hecho.