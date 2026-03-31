Les pidió que les sacará una foto, les dio el teléfono y se lo robaron

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Durante un palpado de urgencia, uno de ellos —Flores— tenía en su poder un teléfono celular Motorola G13 de color gris, con funda transparente y vidrio templado. Al ser consultado, no pudo acreditar la propiedad del equipo ni desbloquearlo.

Minutos más tarde, un joven de 20 años se presentó en el lugar y denunció que momentos antes había prestado su celular a un desconocido para que le tomara una fotografía, quien aprovechó la situación para darse a la fuga.

La Unidad Fiscal de Flagrancia intervino en el caso y caratuló el hecho como hurto. El dispositivo fue secuestrado para la realización de pericias correspondientes y su posterior devolución al propietario, mientras que los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.