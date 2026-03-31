Les pidió que les sacará una foto, les dio el teléfono y se lo robaron
Por el hecho detuvieron a dos personas. El teléfono fue recuperado.
Un insólito episodio de inseguridad terminó con dos detenidos en las inmediaciones del Parque de Mayo, luego de que un joven fuera engañado por desconocidos que le pidieron su celular para tomarle una foto y escaparon con el dispositivo.
El hecho ocurrió durante un operativo policial en la zona del local bailable Pío, ubicado en la intersección de avenida Libertador y Ameghino. En ese contexto, efectivos de la Comisaría 4° advirtieron la actitud sospechosa de dos hombres que salían corriendo del lugar, por lo que iniciaron una persecución que se extendió hasta el interior del parque.
Los sospechosos fueron alcanzados a la altura del monumento al General San Martín. Allí, los uniformados procedieron a identificarlos como Flores, de 21 años, y Díaz, de 23, ambos domiciliados en el barrio La Estación.
Durante un palpado de urgencia, uno de ellos —Flores— tenía en su poder un teléfono celular Motorola G13 de color gris, con funda transparente y vidrio templado. Al ser consultado, no pudo acreditar la propiedad del equipo ni desbloquearlo.
Minutos más tarde, un joven de 20 años se presentó en el lugar y denunció que momentos antes había prestado su celular a un desconocido para que le tomara una fotografía, quien aprovechó la situación para darse a la fuga.
La Unidad Fiscal de Flagrancia intervino en el caso y caratuló el hecho como hurto. El dispositivo fue secuestrado para la realización de pericias correspondientes y su posterior devolución al propietario, mientras que los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.