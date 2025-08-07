El 30 de junio pasado, un importante robo sacudió a una finca de Pocito. Personas aún no identificadas ingresaron ilegalmente a una propiedad agrícola ubicada en el callejón El Bosque, entre calles 11 y 12, propiedad de Néstor Osvaldo Manzano. Previo a forzar la puerta de una habitación usada como depósito, los delincuentes se llevaron entre 40 y 50 rollos de manguera para goteo marca Netafin, de 3000 metros cada uno.
Le dieron probation por encubrir el robo de 100 mil metros de manguera
Tras el robo de entre 40 y 50 rollos de manguera en una finca de Pocito, valuados en millones de pesos, la Justicia otorgó la suspensión del juicio a prueba a uno de los acusados por encubrimiento. Deberá hacer trabajos comunitarios durante un año y pagar $80 mil a un merendero.