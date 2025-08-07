"
Le dieron probation por encubrir el robo de 100 mil metros de manguera

Tras el robo de entre 40 y 50 rollos de manguera en una finca de Pocito, valuados en millones de pesos, la Justicia otorgó la suspensión del juicio a prueba a uno de los acusados por encubrimiento. Deberá hacer trabajos comunitarios durante un año y pagar $80 mil a un merendero.

El 30 de junio pasado, un importante robo sacudió a una finca de Pocito. Personas aún no identificadas ingresaron ilegalmente a una propiedad agrícola ubicada en el callejón El Bosque, entre calles 11 y 12, propiedad de Néstor Osvaldo Manzano. Previo a forzar la puerta de una habitación usada como depósito, los delincuentes se llevaron entre 40 y 50 rollos de manguera para goteo marca Netafin, de 3000 metros cada uno.

El caso implicó una pérdida millonaria para el damnificado, considerando que el total sustraído superaría los 120.000 metros de manguera, insumo clave en el riego agrícola por goteo.

Este martes, a las 10:00, se celebró la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra el imputado Mauricio Rosales. El juez de garantías, Dr. Pablo León, resolvió concederle la suspensión del juicio a prueba (probation), tras ser acusado por el delito de encubrimiento con ánimo de lucro, en calidad de coautor.

Como parte de las condiciones impuestas por el beneficio judicial, Rosales deberá cumplir tareas comunitarias durante un año y realizar una reparación simbólica con el pago de $80.000 a favor de un merendero que será designado por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).

La causa seguirá bajo seguimiento, mientras la investigación continúa para identificar a los autores materiales del robo.

