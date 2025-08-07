Le dieron probation por encubrir el robo de 100 mil metros de manguera

El caso implicó una pérdida millonaria para el damnificado, considerando que el total sustraído superaría los 120.000 metros de manguera, insumo clave en el riego agrícola por goteo.

Este martes, a las 10:00, se celebró la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra el imputado Mauricio Rosales. El juez de garantías, Dr. Pablo León, resolvió concederle la suspensión del juicio a prueba (probation), tras ser acusado por el delito de encubrimiento con ánimo de lucro, en calidad de coautor.