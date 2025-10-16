Investigan una banda que roba autos con inhibidores en estacionamientos

La Comisaría 27ª de Rivadavia intervino en el caso y tomó la denuncia correspondiente. Según las primeras investigaciones, el mismo modus operandi habría sido empleado en otros hechos similares ocurridos en las últimas semanas, incluyendo un robo en el Patio Alvear Shopping, donde también se detectó el uso de tecnología para interferir la señal de cierre de los autos.

Las autoridades revisan grabaciones del establecimiento y de la zona circundante para identificar a los responsables. Por el momento, no se registraron detenciones, pero los investigadores sospechan que se trata de una banda organizada que opera en estacionamientos de supermercados y centros comerciales.

Fuentes policiales indicaron que continúan los controles preventivos y el análisis de los registros fílmicos para dar con los autores del delito. Además, se recomendó a los conductores verificar manualmente el cierre de sus vehículos y evitar dejar objetos de valor a la vista, ante la posible presencia de dispositivos inhibidores.

Un antecedente a tener en cuenta

En un caso similar ocurrido en Córdoba, la Justicia determinó que los comercios que ofrecen estacionamientos a sus clientes tienen responsabilidad sobre los robos que ocurren en esos espacios. En aquel fallo, el Juzgado de 40ª Nominación Civil y Comercial resolvió que el hipermercado demandado debía resarcir al propietario de un vehículo sustraído, al considerar que la playa de estacionamiento forma parte del servicio ofrecido y genera un vínculo de consumo.

El magistrado sostuvo que los establecimientos comerciales asumen un deber de seguridad hacia los consumidores, incluso cuando el uso del estacionamiento sea gratuito, ya que constituye un beneficio asociado a la actividad mercantil. De acuerdo con la sentencia, el solo hecho de que el vehículo haya sido robado dentro del ámbito de custodia del local basta para establecer la obligación de resarcir los daños, sin importar si el damnificado realizó o no una compra.

Si bien el caso se resolvió en otra provincia, representa un precedente relevante frente a hechos como los ocurridos en San Juan, donde los clientes afectados podrían recurrir a instancias judiciales si se demuestra falta de resguardo o deficiencias en el sistema de seguridad de los estacionamientos.