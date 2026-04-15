Un procedimiento policial en el departamento 25 de Mayo derivó en el hallazgo de los restos de un burro que había sido reportado como robado horas antes. El descubrimiento activó de inmediato una investigación policial y judicial por presunta faena clandestina, bajo la carátula provisoria de abigeato.
Investigan presunta faena clandestina tras hallazgo de un burro descuartizado
La principal hipótesis de los investigadores se orienta hacia la posible comercialización ilegal de la carne, una práctica que genera preocupación por los riesgos sanitarios que conlleva.