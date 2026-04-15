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Investigan presunta faena clandestina tras hallazgo de un burro descuartizado

La principal hipótesis de los investigadores se orienta hacia la posible comercialización ilegal de la carne, una práctica que genera preocupación por los riesgos sanitarios que conlleva.

Un procedimiento policial en el departamento 25 de Mayo derivó en el hallazgo de los restos de un burro que había sido reportado como robado horas antes. El descubrimiento activó de inmediato una investigación policial y judicial por presunta faena clandestina, bajo la carátula provisoria de abigeato.

La causa se inició formalmente el pasado 13 de abril. El damnificado, identificado como Orlando Ramón Zapiain (58), dueño de la Finca Cassab Ahun ubicada en la intersección de Calle 2 y Calle 20, radicó la denuncia. Según su testimonio, personas desconocidas ingresaron al corral de su propiedad y sustrajeron un burro de tamaño mediano, pelaje gris ceniza y sin marca de fuego.

A partir de la exposición del caso, efectivos de la Comisaría 10ma, a cargo del comisario Esteban Echavarría, en conjunto con la Unidad de Policía Rural Nº 3, desplegaron un operativo de rastrillaje en las zonas aledañas. Las tareas de búsqueda se vieron temporalmente dificultadas por las condiciones climáticas, ya que las lluvias registradas durante ese fin de semana complicaron el seguimiento de las huellas.

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Finalmente, el 14 de abril, alrededor de las 14:00 horas, el personal policial logró ubicar los restos del animal. El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 270 y Calle Divisoria, cerca de un canal de riego. Las condiciones en las que fue encontrado indicaron que el animal fue descuartizado y faenado en el lugar, restos que posteriormente fueron reconocidos por el propietario.

Actualmente, el caso se encuentra bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad. La principal hipótesis de los investigadores se orienta hacia la posible comercialización ilegal de la carne, una práctica que genera preocupación por los riesgos sanitarios que conlleva. Como parte de las medidas dispuestas para esclarecer el hecho, se ordenaron recorridas en la zona, la toma de testimonios y el análisis de posibles puntos de venta clandestinos.

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