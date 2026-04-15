Investigan presunta faena clandestina tras hallazgo de un burro descuartizado

La causa se inició formalmente el pasado 13 de abril. El damnificado, identificado como Orlando Ramón Zapiain (58), dueño de la Finca Cassab Ahun ubicada en la intersección de Calle 2 y Calle 20, radicó la denuncia. Según su testimonio, personas desconocidas ingresaron al corral de su propiedad y sustrajeron un burro de tamaño mediano, pelaje gris ceniza y sin marca de fuego.

A partir de la exposición del caso, efectivos de la Comisaría 10ma, a cargo del comisario Esteban Echavarría, en conjunto con la Unidad de Policía Rural Nº 3, desplegaron un operativo de rastrillaje en las zonas aledañas. Las tareas de búsqueda se vieron temporalmente dificultadas por las condiciones climáticas, ya que las lluvias registradas durante ese fin de semana complicaron el seguimiento de las huellas.