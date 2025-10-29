"
San Juan 8 > Policiales > empresa

Investigan la muerte de un trabajador en una empresa de La Bebida

Sus compañeros lo encontraron esta mañana en el interior de la empresa. Identificaron al trabajador fallecido.

En la mañana de este miércoles, el empleado de una empresa ubicada en calle Comercio y 9 de Julio, en La Bebida, Rivadavia, encontró a un compañero muerto, en el interior del establecimiento.

El cuerpo del trabajador fue hallado por uno de sus compañeros que ingresaba a primera hora de la mañana. Lo encontró sin signos aparentes de violencia e inmediatamente dio aviso al 911.

El trabajador fallecido fue identificado como Héctor Orlando Pastrán.

Personal de la Comisaría 38° y de la UFI Delitos Especiales llegó hasta la empresa y realizó numerosas medidas investigativas, entre ellas, la obtención de las cámaras de seguridad en la que se advirtió que el hombre se desvaneció alrededor de las 4.15 de la madrugada, sin que se perciba la presencia de otra persona en el lugar.

image

El médico legista analizó el cuerpo y salvo un corte en la región posterior de la cabeza, que podría ser producto de la misma caída, no advirtió signos de violencia. Sus compañeros de trabajo indicaron que Pastrán presentaba antecedentes de hipertensión y trombosis.

El cuerpo fue levantado y llevado a la Morgue Judicial. La autopsia al cuerpo arrojó que Pastrán sufrió un infarto del miocardio, es decir, tuvo muerte natural.

Intervino personal de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Sebastián Gómez y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi.

