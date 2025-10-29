Investigan la muerte de un trabajador en una empresa de La Bebida

Personal de la Comisaría 38° y de la UFI Delitos Especiales llegó hasta la empresa y realizó numerosas medidas investigativas, entre ellas, la obtención de las cámaras de seguridad en la que se advirtió que el hombre se desvaneció alrededor de las 4.15 de la madrugada, sin que se perciba la presencia de otra persona en el lugar.

image

El médico legista analizó el cuerpo y salvo un corte en la región posterior de la cabeza, que podría ser producto de la misma caída, no advirtió signos de violencia. Sus compañeros de trabajo indicaron que Pastrán presentaba antecedentes de hipertensión y trombosis.

El cuerpo fue levantado y llevado a la Morgue Judicial. La autopsia al cuerpo arrojó que Pastrán sufrió un infarto del miocardio, es decir, tuvo muerte natural.

Intervino personal de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Sebastián Gómez y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi.