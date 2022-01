Investigan la muerte de un penitenciario: hay sospechas sobre su esposa

El dermotest será clave para determinar si el arma fue manipulada o no por la esposa del agente, si es así la causa podría cambiar de "actuaciones por muerte dudosa" a "homicidio agravado" (no hay carátula definitiva). De lo contrario, se archivará. Este es un camino que aún no se concluye y que llevará algunos días.

Según transcendió, el guardiacárcel llegó a su casa bajo efectos del alcohol y esto provocó la reacción negativa de su esposa. Ambos habrían mantenido una discusión acalorada por las condiciones en las que estaba el penitenciario. También, se supo que se escucharon varios disparos, no sólo uno. Es posible que hayan sido desviados por alguno de los dos involucrados, por lo cual también se realizan pericias al respecto.

Lo que sí se supo es que la mujer llamó a otra persona para que la ayude a calmar al penitenciario, pero uno de los disparos que efectuó fue letal. Para descartar algún posible homicidio, realizaron pruebas a la mujer para saber si ella manipuló el arma o si sólo los disparos los realizó Mercado.