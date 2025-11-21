Santa Lucía registró en las últimas horas dos intervenciones policiales que derivaron en detenciones y actuaciones judiciales por hechos distintos. En ambos casos, personal de comisarías de la zona respondió a llamados de vecinos que alertaron situaciones de conflicto dentro del departamento.
Intervenciones policiales en Santa Lucía: hurto agravado y violencia de género
Dos episodios policiales en Santa Lucía dejaron una detenida por hurto agravado y un hombre aprehendido por violencia de género, agresión a un policía y daños a un patrullero.