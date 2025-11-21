"
Intervenciones policiales en Santa Lucía: hurto agravado y violencia de género

Dos episodios policiales en Santa Lucía dejaron una detenida por hurto agravado y un hombre aprehendido por violencia de género, agresión a un policía y daños a un patrullero.

Santa Lucía registró en las últimas horas dos intervenciones policiales que derivaron en detenciones y actuaciones judiciales por hechos distintos. En ambos casos, personal de comisarías de la zona respondió a llamados de vecinos que alertaron situaciones de conflicto dentro del departamento.

El primer episodio ocurrió en las primeras horas de este viernes en el Asentamiento Pedro Echagüe. Según informó Relaciones Policiales, la propietaria de una vivienda denunció la sustracción de materiales de construcción, entre ellos dos palos rollizos, luego de observar a varias personas dentro de su domicilio.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 5° encontraron a una mujer y un hombre trasladando uno de los palos, de aproximadamente 4,5 metros. La sospechosa, identificada como Carrizo, fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia. El hecho quedó bajo el protocolo de flagrancia, con intervención del Ayudante Fiscal de la UFI Flagrancia, Dr. Eiber Ezequiel.

Horas más tarde, otro operativo se activó en el barrio Retiro tras un llamado al 911 que alertó por un caso de violencia de género. Según indicaron fuentes policiales, un hombre de 38 años agredió a su pareja dentro de la vivienda.

Cuando los uniformados intentaron entrevistarlo, el sujeto se negó a salir y mantuvo una actitud agresiva. Finalmente, los policías ingresaron y detectaron que se encontraba en estado de ebriedad. Durante la detención, el hombre golpeó a uno de los efectivos y dañó con una patada el patrullero de la Comisaría 29°, donde fue trasladado.

La UFI Delitos Especiales tomó intervención y llevará adelante la audiencia correspondiente. Ambos hechos se encuentran en proceso judicial y continúan bajo investigación.

