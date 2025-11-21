Intervenciones policiales en Santa Lucía: hurto agravado y violencia de género

El primer episodio ocurrió en las primeras horas de este viernes en el Asentamiento Pedro Echagüe. Según informó Relaciones Policiales, la propietaria de una vivienda denunció la sustracción de materiales de construcción, entre ellos dos palos rollizos, luego de observar a varias personas dentro de su domicilio.

image

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 5° encontraron a una mujer y un hombre trasladando uno de los palos, de aproximadamente 4,5 metros. La sospechosa, identificada como Carrizo, fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia. El hecho quedó bajo el protocolo de flagrancia, con intervención del Ayudante Fiscal de la UFI Flagrancia, Dr. Eiber Ezequiel.