Detuvieron por trata a la madre de la vedette Ayelén Paleo

A su vez, las damnificadas eran forzadas a comprar un book de fotos que percibía un valor de 90 mil pesos y el material era difundido en páginas web de ofrecimiento sexual, publicaciones controladas por los delincuentes, quienes receptaban mensajes para pactar citas con las “empleadas”.

“La organización movilizaba a las víctimas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días entre las locaciones investigadas y ante el atraso de pago, las coacciona mediante amenazas de muerte”, agrega el parte policial al que accedió NA, y sostiene que las mujeres realizaban pagos a dos cuentas de Mercado Libre y los montos rondan $5.629.280 y $6.998.556,97 mensuales.

En este contexto, se efectuaron al menos 15 allanamientos de manera simultánea con efectivos de la Policía de La Pampa, Policía de la Santa Fe y Policía de la Ciudad.

La aprehensión de Elizabeth Rodrigo se produjo en la una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, donde la policía confiscó dos cámaras fotográficas, cuatro cuadernos con anotaciones, lencería erótica, ocho dispositivos, un disco externo, dos notebooks y distintos documentos.

Esa sospechosa es madre de Ayelén Paleo, que hace tres años se retiró del mundo del espectáculo luego de estar involucrada en peleas mediáticas y romances prohibidos, además de participar de teatro de revistas y en el show Bailando por un sueño.

Además de la captura de la madre de Paleo, en la provincia de Buenos Aires se formuló una imputación contra una mujer de 40 años, identificada como Claudia Noemí Aroca, se logró la aprehensión de otra sospechosa de 29 años, Noelia Macarena Lacuadra, que desempeñaba el rol de “desarrolladora web”, mientras que fue detenida otra sospechosa de 42 años, Noelia Elizabeth Ávalos.

Las víctimas rescatadas durante el operativo tienen entre 22 y 45 años.