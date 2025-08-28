El consejo de Julieta Prandi a Wanda Nara

Al tiempo que sobre los dichos de la mayor de las Nara, la actual pareja de Emanuel Ortega evitó emitir un juicio al respecto. Pero sí dejó un firme consejo tanto para Wanda Nara como para cualquier otra mujer que esté atravesando una situación de violencia y abuso semejante a la suya.

“Yo lo que les digo a todas, no importa quién, a todas las víctimas de violencia, es que tienen que saber que el camino es largo. Fueron cinco años donde pasé por muchísimas pericias y tratamientos. Es por uno y por la justicia”, advirtió.

Por último, Julieta confió que de ahora en más prefiere mantenerse al margen y concentrarse en poner sus energías en recomponer su vida junto a sus hijos y su pareja. “Muchos me escriben, pero no estoy con ganas de ir a ningún programa porque quiero seguir con mi vida. Si ella inicia el camino, que sepa que es largo y doloroso, pero que se puede encontrar justicia”, concluyó firme.