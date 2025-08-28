"
El consejo de Julieta Prandi a Wanda Nara

Pasados ya unos días tras lograr que la Justicia condenase a su exmarido Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal, por estas horas Julieta Prandi se refirió a las polémicas declaraciones de su colega Wanda Nara sobre Mauro Icardi.

Lo cierto es que la semana pasada la mediática aseguró en declaraciones a la prensa haber vivido situaciones de violencia de género extremas con el padre de sus hijas -Francesca e Isabella- donde habló de "secuestro y abuso", al punto tal de compararse con el calvario que vivió Prandi, justamente a horas de conocerse la resolución judicial tras cinco años de espera para llevar a Contardi a juicio oral.

Entrevistada por LAM (América TV), Julieta Prandi fue clara. Claro que primeramente explicó en qué instancia está hoy su caso. “Sería imposible no tener un ojo vigilante porque existen esas instancias. Es muy baja la posibilidad de que le hagan lugar a la apelación y volver a tener un juicio como pretenden, cuando todo eso se discutió hace más de un año. Así que entiendo que no va a suceder. Uno ya quiere la sentencia firme y dar vuelta la página. Mi vida es otra cosa”, confió serena y mucho más tranquila.

Al tiempo que sobre los dichos de la mayor de las Nara, la actual pareja de Emanuel Ortega evitó emitir un juicio al respecto. Pero sí dejó un firme consejo tanto para Wanda Nara como para cualquier otra mujer que esté atravesando una situación de violencia y abuso semejante a la suya.

“Yo lo que les digo a todas, no importa quién, a todas las víctimas de violencia, es que tienen que saber que el camino es largo. Fueron cinco años donde pasé por muchísimas pericias y tratamientos. Es por uno y por la justicia”, advirtió.

Por último, Julieta confió que de ahora en más prefiere mantenerse al margen y concentrarse en poner sus energías en recomponer su vida junto a sus hijos y su pareja. “Muchos me escriben, pero no estoy con ganas de ir a ningún programa porque quiero seguir con mi vida. Si ella inicia el camino, que sepa que es largo y doloroso, pero que se puede encontrar justicia, concluyó firme.

