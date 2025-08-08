"
Salem, con prisión condicional por la amenaza de bomba en el show de Lali

Juan Carlos Salem, de 74 años, realizó llamado el pasado 1 de agosto antes de la presentación de la artista en el estadio Aldo Cantoni. Cumplirá tres años de prisión condicional.

El hombre de 74 años, Juan Carlos Salem, fue condenado a tres años de prisión condicional tras haber realizado una amenaza de bomba antes del show de Lali Espósito el pasado 1 de agosto en el Estadio Aldo Cantoni. La jueza Mabel Moya dispuso que el acusado pague una multa de 10 mil pesos por tener un arma sin autorización.

El fallo fue emitido luego de la audiencia de formalización que se llevó a cabo este viernes, en la que se le presentó a Salem los cargos por intimidación pública, coacción agravada (por ser anónima) y tenencia ilegal de arma de uso civil. Durante la audiencia, el acusado se negó a declarar.

La investigación había identificado que el número desde donde se realizó la llamada amenazante correspondía al domicilio de Salem, ubicado en La Bebida. Tras un operativo realizado por la policía, Salem fue detenido cinco días después de efectuar la amenaza, y durante el allanamiento en su vivienda se encontró un arma, lo que derivó en la multa de 10 mil pesos.

Con esta condena, Salem no tendrá que cumplir prisión efectiva, pero deberá residir en el lugar que determine y estará sujeto a una serie de condiciones de conducta.

