Salem, con prisión condicional por la amenaza de bomba en el show de Lali

El fallo fue emitido luego de la audiencia de formalización que se llevó a cabo este viernes, en la que se le presentó a Salem los cargos por intimidación pública, coacción agravada (por ser anónima) y tenencia ilegal de arma de uso civil. Durante la audiencia, el acusado se negó a declarar.

Embed - Amenaza de bomba show de Lali: el sospechoso no declaró

La investigación había identificado que el número desde donde se realizó la llamada amenazante correspondía al domicilio de Salem, ubicado en La Bebida. Tras un operativo realizado por la policía, Salem fue detenido cinco días después de efectuar la amenaza, y durante el allanamiento en su vivienda se encontró un arma, lo que derivó en la multa de 10 mil pesos.