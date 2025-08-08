El hombre de 74 años, Juan Carlos Salem, fue condenado a tres años de prisión condicional tras haber realizado una amenaza de bomba antes del show de Lali Espósito el pasado 1 de agosto en el Estadio Aldo Cantoni. La jueza Mabel Moya dispuso que el acusado pague una multa de 10 mil pesos por tener un arma sin autorización.
Salem, con prisión condicional por la amenaza de bomba en el show de Lali
