Hubo dos atentados contra familias por furia barrial y violencia sexista

La mujer advirtió que sus pertenencias se quemaban por completo cuando estaba en la casa de una vecina haciendo pan. Por suerte, sus cuatro hijos menores no estaban en el lugar, cuando comenzó a arder la casa precaria de palos y nailon, construida en Alfonso XIII, entre calles 16 y 17, Pocito. "No hemos descartado cierto grado de intencionalidad. No hemos encontrado fallas eléctricas, ni algún rastro de pérdida de gas. Al ser un caso complejo, hemos pedido pericias para esclarecerlo", manifestó Marcelo Aragón, el segundo jefe de los Bomberos de Rawson a sanjuan8.com.

Con absoluta cautela, Aragón confió que no se descarta nada por estas horas, pero que el hecho constituye un verdadero enigma. ¿Fue intencional? y si así fue, quién lo hizo. El dedo acusador apuntaría hacia la expareja de la mujer. Ella contó que había una mala relación entre ellos, cuando le consultaron si había alguien que quisiera hacerle daño. Sin pruebas por el momento, se pidieron certificaciones sobre la evidencia encontrada. Lo que sí se sabe es que el incendio se originó en la habitación principal, no en la cocina.

incendio - vivienda - pocito (1).jpeg

Mientras tanto, otro episodio conmocionó al barrio Huarpes. Una vivienda comenzó a incendiarse, por causas claras. Fue rociada con combustible en la ventana de la habitación. Todo fue con una amenaza previa. "Te vamos a quemar la casa", le dieron al hijo de Olivia Ruiz, la propietaria de la vivienda. Así fue como a las 21.30 de este lunes, el fuego comenzó a hacer estragos. Las personas que estaban en el lugar lograron, con baldes de agua, sofocar el siniestro y evitar lo peor. Allí dentro sí había personas, menores también; por fortuna no pasó a mayores, pero el hecho quedó en manos de la justicia.

Este último caso, si bien espera pericias, sí está más próximo de encontrar la luz ya que se hallaron en el lugar los bidones con combustible que utilizaron para comenzar el incendio.