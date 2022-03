Habló la madre del nene abusado presuntamente por un joven de 16 años

Finalmente, mientras iban camino a su casa la víctima le dijo a su madre que tenía una “pupa”, fue allí cuando descubrieron el caso.

Según se supo, el médico legista constató las heridas y el adolescente fue detenido, puesto a disposición del Juzgado de Menores.

Con la voz quebrada, la madre de la víctima, pidió que el joven no quede en libertad, por su hijo y por todos los niños. “Mi hijo no está bien, se descompone, llora y hasta el día de hoy me dice que le duele. Es una situación muy difícil, no sabemos cómo salir”, dijo la mujer entre lágrimas.