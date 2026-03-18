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Un nene de 3 años deambulaba solo en la calle: hallaron a su hermano también

Un niño de 3 años fue hallado solo en la calle y su hermano de 10 estaba sin adultos en la casa. Intervino la Justicia y buscan a los padres.

Una escena alarmante encendió las alertas este miércoles por la mañana en Pocito. Un niño de apenas 3 años fue encontrado caminando solo por la vía pública, sin la presencia de ningún adulto, lo que motivó un inmediato operativo policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 en el Barrio Pocito, en inmediaciones de calle 11 y 21 de Febrero, cuando un trabajador municipal que realizaba tareas de recolección de residuos advirtió la situación y dio aviso a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos trasladaron al menor a una dependencia para brindarle resguardo y contención. A partir de allí, se inició una rápida intervención para determinar su entorno familiar.

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Minutos después, los uniformados se dirigieron al domicilio donde residiría el pequeño, ubicado a unos 300 metros del lugar del hallazgo. Allí encontraron a su hermano de 10 años, quien también se encontraba solo.

Según trascendió, el niño mayor manifestó que ambos estaban sin compañía de adultos y que desconocía cuándo regresaría su madre, estimando que podría hacerlo recién cerca del mediodía. Ante la gravedad del cuadro, ambos menores fueron asistidos por personal especializado, mientras se activaron los protocolos correspondientes para su protección.

En el procedimiento intervino personal de la línea 102, Asesoría de Menores, la división Búsqueda y Rescate de Personas de la Policía y la UFI Genérica, que quedó a cargo de la investigación bajo la órbita del fiscal Adrián Riveros.

Por estas horas, las autoridades trabajan para dar con los padres y determinar las responsabilidades legales correspondientes, en un caso que generó preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que fueron encontrados los niños.

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