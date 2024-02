Golpeó y amenazó a su pareja: se tiró del 2° piso para que no lo atrapen

El hecho sucedió hace 10 días, en el departamento de la pareja, en el segundo piso, cerca de las 20.30. Estaban los dos tomando mates cuando la mujer le planteó que la relación no podía continuar.

En un momento, ambos se van al dormitorio y él pretende tener relaciones sexuales, a lo que la mujer se negó y le remarcó que el vínculo ya estaba terminado. El sujeto se sacó, la tiró en la cama, se subió arriba de ella y la agarró fuertemente del cuello, impidiéndole respirar. Además, la amenazó de muerte: “Te voy a matar, si no sos mía no vas a ser de nadie. Yo me voy a matar y vos te vas a ir conmigo, porque al penal no voy a ir.