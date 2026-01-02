"
Fuerte choque en Angaco: un motociclista y un nene, hospitalizados

El choque ocurrió entre una moto y un auto. El motociclista fue atendido en el hospital Rawson y su hijo, en el nosocomio departamental.

En la tarde del jueves, primer día del año, un motociclista y su hijo, de 11 años, resultaron heridos tras protagonizar un choque con un auto en Angaco. Ambos fueron hospitalizados.

El siniestro vial ocurrió a las 16.15, en inmediaciones de calle Zapata, a unos 500 metros al sur de calle Aguilera. Según informó el Ministerio Público Fiscal, un auto Volkswagen Suran, conducido por un hombre de 63 años en compañía de su esposa, su cuñada y dos sobrinos menores, circulaba por Zaparte de norte a sur y en un momento giró hacia su izquierda (este) para ingresar a un domicilio, atravesando ambas calzadas. Sin embargo, no advirtió que en el sentido contrario venía una moto Twister, conducida por un hombre de 33 años que estaba acompañado por su hijo de 11, la cual impactó de lleno en el guardabarros trasero derecho del auto.

Por el fuerte impacto, el motociclista sufrió una fractura expuesta en su rodilla derecha y fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson. En tanto que el nene fue asistido en el nosocomio departamental.

Intervino personal policial de la Comisaría 20° y de la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Iván Grassi y del ayudante fiscal Rodrigo Cabral.

