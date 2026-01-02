Fuerte choque en Angaco: un motociclista y un nene, hospitalizados

El siniestro vial ocurrió a las 16.15, en inmediaciones de calle Zapata, a unos 500 metros al sur de calle Aguilera. Según informó el Ministerio Público Fiscal, un auto Volkswagen Suran, conducido por un hombre de 63 años en compañía de su esposa, su cuñada y dos sobrinos menores, circulaba por Zaparte de norte a sur y en un momento giró hacia su izquierda (este) para ingresar a un domicilio, atravesando ambas calzadas. Sin embargo, no advirtió que en el sentido contrario venía una moto Twister, conducida por un hombre de 33 años que estaba acompañado por su hijo de 11, la cual impactó de lleno en el guardabarros trasero derecho del auto.

Por el fuerte impacto, el motociclista sufrió una fractura expuesta en su rodilla derecha y fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson. En tanto que el nene fue asistido en el nosocomio departamental.