Chimbas celebrará el Día de la Madre con feria, música y deportes

La iniciativa, impulsada por la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, abrirá sus puertas a las 17:00 hs con un paseo de compras integrado por artesanos y emprendedores de la zona. A partir de las 18:00 hs se sumará la faceta deportiva con el inicio de la maratón de 10 kilómetros y la caminata participativa de 3 kilómetros, que partirán desde el Parque de los Abrazos y tendrán como punto de llegada la céntrica plaza de Villa Obrera.

En el ámbito sanitario, el evento servirá como plataforma de concientización comunitaria, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de agendar turnos para estudios de detección precoz de cáncer de mama mediante un acuerdo con la Fundación Sanatorio Argentino.