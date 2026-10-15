El municipio de Chimbas prepara una jornada festiva y de concientización para este sábado 17 de octubre en la Plaza de Villa Obrera, reuniendo la celebración por el Día de la Madre con las actividades de la Maratón y Caminata "Chimbas Corre por la Vida", orientada a la lucha contra el cáncer de mama.
Chimbas celebrará el Día de la Madre con feria, música y deportes
La Municipalidad de Chimbas llevará a cabo este sábado 17 de octubre una jornada en la Plaza de Villa Obrera que unirá la Feria del Día de la Madre con la Maratón y Caminata contra el Cáncer de Mama.