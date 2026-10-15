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Chimbas celebrará el Día de la Madre con feria, música y deportes

La Municipalidad de Chimbas llevará a cabo este sábado 17 de octubre una jornada en la Plaza de Villa Obrera que unirá la Feria del Día de la Madre con la Maratón y Caminata contra el Cáncer de Mama.

El municipio de Chimbas prepara una jornada festiva y de concientización para este sábado 17 de octubre en la Plaza de Villa Obrera, reuniendo la celebración por el Día de la Madre con las actividades de la Maratón y Caminata "Chimbas Corre por la Vida", orientada a la lucha contra el cáncer de mama.

La iniciativa, impulsada por la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, abrirá sus puertas a las 17:00 hs con un paseo de compras integrado por artesanos y emprendedores de la zona. A partir de las 18:00 hs se sumará la faceta deportiva con el inicio de la maratón de 10 kilómetros y la caminata participativa de 3 kilómetros, que partirán desde el Parque de los Abrazos y tendrán como punto de llegada la céntrica plaza de Villa Obrera.

En el ámbito sanitario, el evento servirá como plataforma de concientización comunitaria, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de agendar turnos para estudios de detección precoz de cáncer de mama mediante un acuerdo con la Fundación Sanatorio Argentino.

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La grilla recreativa completará la tarde con una masterclass abierta de 18:00 a 19:20 hs que incluirá gimnasia grupal, ritmos latinos, aerobox y zumba. El cierre de los festejos estará a cargo de los shows musicales en vivo de Tayté, Coty, Milena y Mila, convocando a las familias a disfrutar de una tarde al aire libre en la previa de la fecha festiva.

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