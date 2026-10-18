Día de la Madre: el 70% de las las ventas fueron con tarjeta de crédito

En cuanto al movimiento en los comercios, el jueves y el viernes previos al Día de la Madre fueron las jornadas de mayor actividad, al igual que los días 1 y 2 de octubre.

Por otra parte, para este domingo se espera un repunte en el sector gastronómico, teniendo en cuenta la cantidad de reservas registradas para celebrar la fecha.

En cuanto al movimiento comercial, el sábado fue la jornada que registró la mayor afluencia de público en los centros comerciales de la provincia. Asimismo, el jueves y el viernes previos al Día de la Madre, al igual que los días 1 y 2 de octubre, se destacaron por el nivel de ventas.

Un operativo de seguridad en los centros comerciales

La Cámara también destacó el operativo de seguridad dispuesto en los diferentes centros comerciales de la provincia durante las jornadas de compras por el Día de la Madre.

El dispositivo fue supervisado por el comisario mayor Sergio Ávila, jefe interino de la Dirección D-3 de Operaciones, y por el comisario inspector Armando Aguilera, jefe del Departamento de Prevención Urbana.

En tanto, estuvieron a cargo de la ejecución del operativo la comisario Valeria Albarracín y el subcomisario Carlos Becerra, ambos pertenecientes al Cuerpo Especial de Vigilancia.

Desde la entidad comercial valoraron el trabajo realizado por el personal policial y destacaron la importancia de estos dispositivos preventivos para acompañar la actividad comercial y brindar mayor seguridad a comerciantes y consumidores.