Ampliaron la denuncia contra Caputo y Bausili por el oro

Por un lado, solicitó a la Justicia que se realice un allanamiento en el Banco Central y se secuestren los servidores y casillas de correo institucional del BCRA para determinar las comunicaciones con el Deutsche Bank. También las casillas de la presidencia, del Directorio, y los registros de acceso y modificación vinculados con esa documentación.

“La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados, los contratos y confirmaciones, las actas, los informes de riesgo y las comunicaciones con las contrapartes”, expresó en el escrito.

Dalbón también amplió la denuncia para alcanzar a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del BCRA.

Además, pidió que el Banco Central informe el procedimiento y los motivos de selección de cada contraparte, con las invitaciones, cotizaciones y ofertas recibidas; la metodología de estructuración y valuación de las operaciones; el costo total de las operaciones, incluyendo comisiones, honorarios, márgenes, diferenciales y primas, y a quién se abonó cada concepto; las garantías y márgenes constituidos; y si intervino otra entidad, asesor o intermediario, y en qué carácter.

Así mismo, busca que el Deutsche Bank informe si se celebraron operaciones con el BCRA durante 2024 y 2025 y remita los contratos y confirmaciones, el detalle de comisiones, honorarios o márgenes percibidos y las garantías constituidas, e informe si abonó a su vez comisiones, retrocesiones o cualquier pago a terceros por esas operaciones, individualizando a los beneficiarios.

Anteriormente, Dalbón había solicitado la detención de Caputo y Bausili, como también del director del Banco Central Juan Curutchet, por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.