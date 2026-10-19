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Ampliaron la denuncia contra Caputo y Bausili por el oro

Los nuevos datos en la denuncia apuntan a la posible participación del Deutsche Bank en las operaciones que habrían dejado pérdidas por US$ 1.023 millones.

El abogado Gregorio Dalbón amplió su denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por las operaciones con las reservas de oro, y pidió que se allane la sede de la entidad.

La nueva presentación ante la Justicia se realizó luego de que se reveló que el Deutsche Bank, entidad en la que ambos funcionarios trabajados, habría tenido participación como contraparte en las operaciones que según la Auditoría General de la Nación (AGN) habrían dejaron pérdidas de US$ 1.023 millones al Banco Central.

En ese sentido, el abogado pidió nuevas medidas de prueba para “establecer cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida”.

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Por un lado, solicitó a la Justicia que se realice un allanamiento en el Banco Central y se secuestren los servidores y casillas de correo institucional del BCRA para determinar las comunicaciones con el Deutsche Bank. También las casillas de la presidencia, del Directorio, y los registros de acceso y modificación vinculados con esa documentación.

“La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados, los contratos y confirmaciones, las actas, los informes de riesgo y las comunicaciones con las contrapartes”, expresó en el escrito.

Dalbón también amplió la denuncia para alcanzar a Nicolás Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del BCRA.

Además, pidió que el Banco Central informe el procedimiento y los motivos de selección de cada contraparte, con las invitaciones, cotizaciones y ofertas recibidas; la metodología de estructuración y valuación de las operaciones; el costo total de las operaciones, incluyendo comisiones, honorarios, márgenes, diferenciales y primas, y a quién se abonó cada concepto; las garantías y márgenes constituidos; y si intervino otra entidad, asesor o intermediario, y en qué carácter.

Así mismo, busca que el Deutsche Bank informe si se celebraron operaciones con el BCRA durante 2024 y 2025 y remita los contratos y confirmaciones, el detalle de comisiones, honorarios o márgenes percibidos y las garantías constituidas, e informe si abonó a su vez comisiones, retrocesiones o cualquier pago a terceros por esas operaciones, individualizando a los beneficiarios.

Anteriormente, Dalbón había solicitado la detención de Caputo y Bausili, como también del director del Banco Central Juan Curutchet, por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

FUENTE: Agencia NA

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