Reino Unido con Trump: Milei enfrenta una incómoda encrucijada por Malvinas

Para la Argentina, la discusión va más allá de una reforma administrativa. En ese organismo, el país mantiene vigente su posición sobre Malvinas y reclama que el Reino Unido retome las negociaciones bilaterales para resolver la disputa.

Por qué el comité es importante para Argentina

Creado en 1961, el Comité Especial de Descolonización está integrado por 28 países y tiene entre sus funciones examinar situaciones pendientes vinculadas con territorios no autónomos y promover procesos de descolonización.

De los 17 casos incluidos en su agenda anual, diez involucran al Reino Unido, entre ellos la cuestión de las Islas Malvinas. Su eventual desaparición reduciría uno de los ámbitos institucionales en los que la diplomacia argentina puede plantear su posición ante la comunidad internacional.

La decisión, sin embargo, no depende exclusivamente de Washington. Para eliminar el organismo se necesita una definición de la Asamblea General de la ONU, donde Estados Unidos deberá reunir los apoyos necesarios para avanzar con la propuesta.

El alineamiento con Trump frente a una causa histórica

Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei convirtió la relación con Estados Unidos en uno de los ejes de su política exterior. El vínculo con Trump se profundizó mediante coincidencias políticas y acuerdos vinculados con el comercio, los minerales críticos, las cadenas de suministro y la seguridad.

Pero Malvinas representa una cuestión de Estado que atraviesa a los distintos gobiernos argentinos. Por eso, la iniciativa estadounidense expone los límites de un alineamiento internacional cuando entra en conflicto con un interés histórico del país.

El propio Milei defendió el reclamo argentino ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En su discurso, cuestionó la falta de resultados concretos frente al incumplimiento de resoluciones internacionales y sostuvo que el paso del tiempo no modifica la validez de la posición argentina sobre las islas.

También respaldó las acciones diplomáticas y jurídicas frente a la explotación de recursos en la zona disputada, además de mencionar iniciativas vinculadas con la defensa de la soberanía nacional.

La contradicción es evidente: mientras el Presidente cuestiona la capacidad de los organismos internacionales para hacer cumplir sus resoluciones, la Argentina necesita preservar los espacios multilaterales que permiten mantener vigente su reclamo.

La diplomacia argentina deberá fijar posición

La controversia también abre un desafío para el canciller Pablo Quirno, cuya gestión deberá sostener la postura histórica del país frente a la iniciativa de Washington.

La representación argentina viene defendiendo ante el Comité de Descolonización la necesidad de una solución pacífica y negociada con el Reino Unido. Diana Mondino, Gerardo Werthein y el propio Quirno mantuvieron esa línea durante sus respectivas gestiones al frente de la Cancillería.

Ahora, el Gobierno deberá definir cómo responder ante una propuesta impulsada por el principal aliado internacional de Milei. La discusión puede convertirse en una prueba concreta de hasta dónde llega el respaldo argentino a la agenda de Trump cuando están en juego intereses propios.

La iniciativa también se conoce en un contexto de acercamiento entre Washington y Londres, lo que agrega incertidumbre sobre el margen que tendrá Buenos Aires para conseguir respaldo estadounidense en la cuestión Malvinas.

Por ahora, el futuro del comité depende de los apoyos que consiga la propuesta en Naciones Unidas. Mientras tanto, la Casa Rosada enfrenta una disyuntiva diplomática: preservar la relación estratégica con Trump sin resignar uno de los ámbitos donde Argentina sostiene su reclamo de soberanía.