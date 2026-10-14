"Los sanjuaninos ya no regalan electrodomésticos para el Día de la Madre"

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, afirmó que "los sanjuaninos ya no regalan electrodomésticos y se centran más en otras necesidades", dejando en claro que cambió la conducta al momento de elegir el obsequio para mamá. En ese sentido, el referente comercial destacó que, por fuera del calzado y la indumentaria, los rubros de desayunos personalizados a domicilio y los artículos o servicios de cuidado personal tendrán un desempeño muy favorable en las ventas de esta temporada.

Para incentivar la demanda, la mayoría de las entidades financieras y plásticos activaron facilidades que van desde las 3 hasta las 12 cuotas fijas a lo largo de toda esta semana previa. Con estas herramientas de financiación, la entidad mercantil estima que el ticket promedio de compra en la provincia se ubicará entre los 40.000 y 50.000 pesos aproximadamente.