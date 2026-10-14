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"Los sanjuaninos ya no regalan electrodomésticos para el Día de la Madre"

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, confirmó un cambio en la conducta de consumo de los sanjuaninos para el Día de la Madre, dejando de lado los electrodomésticos para enfocarse en otras necesidades.

De cara a la celebración del Día de la Madre este próximo domingo 18 de octubre, el comercio sanjuanino registra una transformación profunda en los hábitos de consumo de los compradores locales. Desde el sector comercial confirmaron que la elección de los presentes viró hacia opciones más personales y funcionales, desplazando a los artículos tradicionales del hogar.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, afirmó que "los sanjuaninos ya no regalan electrodomésticos y se centran más en otras necesidades", dejando en claro que cambió la conducta al momento de elegir el obsequio para mamá. En ese sentido, el referente comercial destacó que, por fuera del calzado y la indumentaria, los rubros de desayunos personalizados a domicilio y los artículos o servicios de cuidado personal tendrán un desempeño muy favorable en las ventas de esta temporada.

Para incentivar la demanda, la mayoría de las entidades financieras y plásticos activaron facilidades que van desde las 3 hasta las 12 cuotas fijas a lo largo de toda esta semana previa. Con estas herramientas de financiación, la entidad mercantil estima que el ticket promedio de compra en la provincia se ubicará entre los 40.000 y 50.000 pesos aproximadamente.

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La festividad, que en Argentina se realiza de forma definitiva el tercer domingo de octubre desde 1931 —año en que el papa Pío XI consagró el 11 de octubre a la "Divina Maternidad de María"—, representa una de las fechas operativas más relevantes del calendario anual para la actividad comercial de la provincia.

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