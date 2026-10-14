De cara a la celebración del Día de la Madre este próximo domingo 18 de octubre, el comercio sanjuanino registra una transformación profunda en los hábitos de consumo de los compradores locales. Desde el sector comercial confirmaron que la elección de los presentes viró hacia opciones más personales y funcionales, desplazando a los artículos tradicionales del hogar.
"Los sanjuaninos ya no regalan electrodomésticos para el Día de la Madre"
El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, confirmó un cambio en la conducta de consumo de los sanjuaninos para el Día de la Madre, dejando de lado los electrodomésticos para enfocarse en otras necesidades.