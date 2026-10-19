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Receta de exquisitas trufas proteicas de coco y yogur

La elaboración reúne un yogur griego, avena, polvo de vainilla y ralladura sin azúcar. Rinde cerca de 12 unidades para conservar refrigeradas.

Un bocado dulce, fresco y con textura de bombón: estas trufas proteicas de coco y yogur son ideales para acompañar el mate, resolver una colación o calmar las ganas de comer algo dulce.

Se preparan en pocos minutos y no necesitan horno. Funcionan muy bien para tener listas en la heladera durante la semana, especialmente después de entrenar o entre comidas.

Receta de trufas proteicas de coco y yogur

Se trata de pequeñas bolitas elaboradas con yogur griego, proteína en polvo, coco rallado y avena. La mezcla se une hasta formar una masa húmeda, fácil de moldear y con una cobertura suave de coco.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Tiempo activo: 10 minutos
  • Tiempo de reposo: 30 minutos

Ingredientes

  • 120 gr de yogur griego natural, sin azúcar.
  • 60 gr de proteína en polvo con sabor vainilla o coco.
  • 80 gr de coco rallado sin azúcar.
  • 40 gr de avena instantánea.
  • 1 cucharada de miel o edulcorante, opcional.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 pizca de sal.
  • 20 gr de coco rallado extra, para cubrir.

Cómo hacer trufas proteicas de coco y yogur, paso a paso

  • Colocar en un bol el yogur griego, la proteína en polvo, el coco rallado, la avena, la esencia de vainilla y la pizca de sal.
  • Mezclar con una cuchara hasta integrar todos los ingredientes. Si se desea una preparación más dulce, agregar la miel o el edulcorante.
  • Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos para que la avena y el coco absorban parte de la humedad.
  • Revisar la textura. La preparación debe quedar húmeda, pero firme. Si está muy blanda, sumar 1 cucharada de coco rallado. Si está seca, incorporar 1 cucharadita de yogur.
  • Formar bolitas del tamaño de 1 nuez, presionando suavemente para que no se desarmen.
  • Pasar cada trufa por el coco rallado extra hasta cubrir toda la superficie.
  • Llevar a la heladera durante 30 minutos antes de servir. El frío ayuda a que las trufas tomen mejor consistencia.
  • Para una textura más firme, no agregues todo el yogur de una vez: incorporalo de manera gradual hasta alcanzar el punto deseado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 trufas.

La porción sugerida es de 2 trufas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación para una porción de 2 trufas:

  • Calorías: 145 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 12 gr
  • Proteínas: 13 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardar las trufas en un recipiente hermético dentro de la heladera durante 4 días.

También se pueden freezar durante 30 días. Para consumirlas, pasarlas a la heladera durante 2 horas o dejarlas a temperatura ambiente durante 20 minutos.

FUENTE: infobae

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