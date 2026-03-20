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Fue golpeado con un ladrillo en la cabeza y está en coma inducido

Un hombre de 41 años fue atacado con un ladrillo en la puerta de su casa en Chimbas. Sufrió hundimiento de cráneo, fue operado y permanece en coma inducido.

Un violento episodio conmociona a Chimbas tras el brutal ataque que sufrió un hombre de 41 años en la puerta de su vivienda, en el barrio Parque Independencia. La víctima permanece internada en estado crítico luego de haber recibido golpes en la cabeza con un ladrillo.

El hecho ocurrió el martes 16 de marzo, minutos antes de las 8 de la mañana, cuando un sujeto llegó caminando hasta el domicilio ubicado sobre calle Esmeralda. Según reconstruyeron los investigadores, el agresor llamó a la víctima por su nombre desde la vereda, lo que indica que lo conocía o contaba con información precisa.

Al salir a atender, el hombre fue sorprendido con un primer ladrillazo directo a la cabeza. Mientras se encontraba aturdido por el impacto, recibió un segundo golpe con el mismo elemento, que terminó por derribarlo. La víctima cayó contra la estructura de su vivienda, ya gravemente herida.

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Algunos vecinos presenciaron la secuencia y uno de ellos intentó perseguir al atacante, que escapó corriendo por una calle lateral hacia una plazoleta, logrando perderse sin ser identificado.

Tras el ataque, el hombre quedó tendido con abundante pérdida de sangre. Fue asistido por su pareja y vecinos, quienes lo trasladaron al interior de la vivienda hasta la llegada de la ambulancia. Posteriormente, fue derivado de urgencia al Hospital Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo a fuentes judiciales, el paciente presenta un traumatismo craneoencefálico severo con hundimiento de cráneo y permanece en terapia intensiva, en coma inducido y con pronóstico reservado.

En el lugar trabajó personal policial, que secuestró el ladrillo utilizado en la agresión y realizó las primeras diligencias para avanzar en la investigación. La causa está siendo investigada por la UFI Genérica, a cargo del fiscal Alejandro Mattar, aunque no se descarta que sea derivada a Delitos Especiales ante la sospecha de un intento de homicidio.

Por el momento, no hay detenidos y se analizan distintas hipótesis sobre el móvil del ataque. Una de las líneas apunta a la actividad laboral de la víctima, vinculada a préstamos y alquiler de vehículos, aunque los investigadores sostienen que todas las posibilidades siguen abiertas.

Mientras tanto, familiares del hombre siguen de cerca su evolución y reclaman el esclarecimiento del hecho, en medio de la incertidumbre sobre quién y por qué lo atacó de manera tan violenta.

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