Fue golpeado con un ladrillo en la cabeza y está en coma inducido

Algunos vecinos presenciaron la secuencia y uno de ellos intentó perseguir al atacante, que escapó corriendo por una calle lateral hacia una plazoleta, logrando perderse sin ser identificado.

Tras el ataque, el hombre quedó tendido con abundante pérdida de sangre. Fue asistido por su pareja y vecinos, quienes lo trasladaron al interior de la vivienda hasta la llegada de la ambulancia. Posteriormente, fue derivado de urgencia al Hospital Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo a fuentes judiciales, el paciente presenta un traumatismo craneoencefálico severo con hundimiento de cráneo y permanece en terapia intensiva, en coma inducido y con pronóstico reservado.

En el lugar trabajó personal policial, que secuestró el ladrillo utilizado en la agresión y realizó las primeras diligencias para avanzar en la investigación. La causa está siendo investigada por la UFI Genérica, a cargo del fiscal Alejandro Mattar, aunque no se descarta que sea derivada a Delitos Especiales ante la sospecha de un intento de homicidio.

Por el momento, no hay detenidos y se analizan distintas hipótesis sobre el móvil del ataque. Una de las líneas apunta a la actividad laboral de la víctima, vinculada a préstamos y alquiler de vehículos, aunque los investigadores sostienen que todas las posibilidades siguen abiertas.

Mientras tanto, familiares del hombre siguen de cerca su evolución y reclaman el esclarecimiento del hecho, en medio de la incertidumbre sobre quién y por qué lo atacó de manera tan violenta.