La madre de Nicole Bajinay pidió que el crimen de su hija no quede impune

Débora contó que el día del crimen fue hasta la casa de los Carrizo para hablar con la madre de los jóvenes involucrados. “Hablamos en buenos términos, pero uno de los chicos se burlaba detrás mientras hablábamos.”, dijo con angustia.

Sin embargo, horas más tarde, el conflicto resurgió en otro sector del barrio, donde nuevamente se cruzaron integrantes de ambas familias. “Cuando llego, no veo a mi hijo, pero escucho que gritan: ‘¡Le quieren dar un tiro a Enzo!’ y veo que corren hacia una esquina. Mi hija también iba corriendo hacia ese lugar. Cuando estoy por llegar al cruce de Catamarca y Benavídez, escucho el disparo… Pensé que era a mi hijo, pero era a mi hija”, relató Débora a Canal 8.

Mataron a una mujer de un balazo en la cabeza en el barrio Echeverría

Nicole murió en el acto. El único acusado por el crimen es Juan Alfredo “Chato” Carrizo, quien fue formalmente imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Durante la audiencia, el joven reconoció haber efectuado el disparo, pero aseguró que se trató de un accidente en medio de la pelea. “No fue mi intención lastimar", declaró llorando ante el juez.

La defensa, encabezada por el abogado Jorge Olivera Legleu, planteó la hipótesis de defensa propia, pero la fiscalía la rechazó y solicitó un año de prisión preventiva, medida que fue avalada por el magistrado a cargo del caso.

“Él no se arrepiente. No pidió perdón, no se lo vi en la cara”, expresó Débora. “Estoy destrozada. Tengo más hijos, pero al no verla a ella… Ni con la pena máxima me la van a devolver. Solo quiero justicia. Que esto no quede impune”.