"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Concepción

Las mujeres definen la Superliga Argentina en cancha de Concepción

La Superliga Argentina masculina jugará, desde el miércoles, la fase final de su temporada. La gran final del certamen será el domingo.

La Superliga Argentina femenina de hockey sobre patines se definirá esta semana en San Juan. La cancha de Concepción será el escenario para la definición entre las damas. Los cuartos de final se jugarán en dos zonas de cuatro equipos. Los mejores pasarán a las semifinales que se jugarán el sábado y el domingo será la final.

Entre los participantes hay seis equipos de San Juan, uno de Mendoza y uno de Buenos Aires.

Te puede interesar...

Las zonas:

  • Grupo A: IMPSA, Ciudad de BA, UVT y Aberastain.
  • Grupo B: Social, Concepción, Argentino y Unión.

Superliga Argentina femenina de hockey s/ patines

Cancha: CONCEPCIÓN

Miércoles:

17.30; IMPSA - Ciudad BA

19.00; UVT - Aberastain

20.30; Concepción - Social

22.00; Argentino - Unión

Jueves:

17.30; Aberastain - IMPSA

19.00; Ciudad - UVT

20.30; Concepción - Argentino

22.00; Unión - Social

Viernes:

17.30; Ciudad BA - Aberastain

19.00; IMPSA - UVT

20.30; Concepción - Unión

22.00; Social - Argentino

Temas

Te puede interesar