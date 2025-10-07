La Superliga Argentina femenina de hockey sobre patines se definirá esta semana en San Juan. La cancha de Concepción será el escenario para la definición entre las damas. Los cuartos de final se jugarán en dos zonas de cuatro equipos. Los mejores pasarán a las semifinales que se jugarán el sábado y el domingo será la final.
San Juan 8 > Ovación > Concepción
Las mujeres definen la Superliga Argentina en cancha de Concepción
La Superliga Argentina masculina jugará, desde el miércoles, la fase final de su temporada. La gran final del certamen será el domingo.