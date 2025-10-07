Shampoo y bicarbonato, la combinación para cuidar el pelo

Colocar media cucharada de bicarbonato al shampoo. Foto: Agencia Noticias Argentinas - Freepik.Beneficios de usar bicarbonato con shampoo para lavar el cabello

Además, este truco casero tiene varios beneficios que lo hacen muy atractivo, como, por ejemplo:

Limpieza profunda

Elimina impurezas y residuos que el shampoo solo no siempre quita.

Más brillo y suavidad

El pelo queda más dócil y fácil de peinar.

Menos frizz y mejor volumen

Aporta una textura más liviana y con cuerpo.

Ayuda ahorrar dinero

Evita gastar en costosos tratamientos capilares.

Practicidad casera

Se hace en segundos con un ingrediente económico y fácil de conseguir.

Muchos usuarios notan mejoras visibles desde el primer lavado:

Menos grasitud.

Más brillo.

Sensación de frescura duradera.

Asimismo, no es recomendable usarlo en exceso porque puede resecar el pelo o irritar el cuero cabelludo. Por eso, lo ideal es aplicarlo de manera ocasional, como un complemento del lavado habitual.

Mezclar bicarbonato con shampoo es un tip económico, rápido y eficaz para mejorar el cuidado capilar sin gastar de más. Es, una alternativa práctica que suma a la rutina de la belleza de todos los días y que ayuda, sobre todo, al bolsillo en la Argentina actual.