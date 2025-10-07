"
Shampoo y bicarbonato, la combinación para cuidar el pelo

El secreto está en que el bicarbonato actúa como un limpiador extra. Ayuda a retirar la grasitud, los restos de productos y la suciedad que se acumula en el cuero cabelludo. Así, el cabello queda más liviano y fresco.

En un momento complejo para la economía familiar los trucos caseros se convierten en aliados en muchos hogares. Uno de los más usados en el cuidado personal del cabello es mezclar bicarbonato con shampoo, una idea sencilla que ayuda a cuidar el pelo y, al mismo tiempo, a gastar menos.

El procedimiento es fácil, ya que, solo basta con agregar media cucharada de bicarbonato a la porción de shampoo que se usa a la hora del lavado. No hace falta hacerlo todos los días, con una vez cada 10 o 15 días alcanza para notar resultados.

Colocar media cucharada de bicarbonato al shampoo. Foto: Agencia Noticias Argentinas - Freepik.Beneficios de usar bicarbonato con shampoo para lavar el cabello

Además, este truco casero tiene varios beneficios que lo hacen muy atractivo, como, por ejemplo:

Limpieza profunda

  • Elimina impurezas y residuos que el shampoo solo no siempre quita.

Más brillo y suavidad

  • El pelo queda más dócil y fácil de peinar.

Menos frizz y mejor volumen

  • Aporta una textura más liviana y con cuerpo.

Ayuda ahorrar dinero

  • Evita gastar en costosos tratamientos capilares.

Practicidad casera

  • Se hace en segundos con un ingrediente económico y fácil de conseguir.

Muchos usuarios notan mejoras visibles desde el primer lavado:

  • Menos grasitud.
  • Más brillo.
  • Sensación de frescura duradera.

Asimismo, no es recomendable usarlo en exceso porque puede resecar el pelo o irritar el cuero cabelludo. Por eso, lo ideal es aplicarlo de manera ocasional, como un complemento del lavado habitual.

Mezclar bicarbonato con shampoo es un tip económico, rápido y eficaz para mejorar el cuidado capilar sin gastar de más. Es, una alternativa práctica que suma a la rutina de la belleza de todos los días y que ayuda, sobre todo, al bolsillo en la Argentina actual.

FUENTE: noticiasargentinas.com

