Esperaba el colectivo, le dispararon y escaparon: un condenado y un prófugo

De un robo a una hipótesis más oscura

En un primer momento, la víctima aseguró que se trató de un intento de asalto. Sin embargo, con el avance de la investigación, los investigadores comenzaron a manejar otra hipótesis: un posible ajuste de cuentas, ya que agresor y víctima vivirían en barrios cercanos.

La causa quedó en manos de la fiscal Daniela Pringles, junto a su equipo de la UFI Genérica, que logró reconstruir lo ocurrido y avanzar sobre los responsables.

Una condena y una búsqueda abierta

En las últimas horas, uno de los implicados, Alexis Daniel Cabanay Flores, se presentó ante la Justicia y aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado.Tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, el juez de Garantías Javier Figuerola lo condenó a ocho meses de prisión efectiva por el delito de lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor.

Según la investigación, Cabanay Flores habría participado del ataque, aunque no sería quien efectuó el disparo. La causa, sin embargo, está lejos de cerrarse. Para los investigadores, el principal sospechoso de haber disparado es Ernesto David Serrano, quien permanece prófugo y tiene un pedido de captura vigente.

Las autoridades continúan con operativos y medidas para dar con su paradero y esclarecer por completo el ataque. Mientras tanto, el caso deja al descubierto una escena que se repite en los barrios: violencia, cuentas pendientes y jóvenes atrapados en conflictos que terminan con heridos y causas judiciales abiertas.