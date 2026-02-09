"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > colectivo

Esperaba el colectivo, le dispararon y escaparon: un condenado y un prófugo

El ataque ocurrió en febrero en el barrio Franklin Rawson. La Justicia cerró parte del caso con una condena, pero todavía busca al autor del disparo.

Lo que en un primer momento pareció un intento de robo terminó revelando un trasfondo mucho más complejo. Un violento ataque ocurrido el pasado 3 de febrero en el barrio Franklin Rawson, donde un joven fue baleado mientras esperaba el colectivo, empezó a esclarecerse en los últimos días con una condena judicial, aunque todavía queda un prófugo.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando Alex Reinoso, de 23 años, aguardaba el micro en una parada de la RedTulum para dirigirse al centro. Según relató, un joven se le acercó, sacó un revólver y, al notar que llegaba el colectivo, efectuó al menos dos disparos.

Reinoso intentó escapar corriendo para subir a la unidad, pero uno de los proyectiles impactó en su pierna izquierda. A pesar de estar herido, logró subir al colectivo y pedir ayuda. El propio chofer lo trasladó hasta la subcomisaría del barrio Ansilta, donde fue asistido por la Policía y luego derivado al Hospital Rawson.

Te puede interesar...

De un robo a una hipótesis más oscura

En un primer momento, la víctima aseguró que se trató de un intento de asalto. Sin embargo, con el avance de la investigación, los investigadores comenzaron a manejar otra hipótesis: un posible ajuste de cuentas, ya que agresor y víctima vivirían en barrios cercanos.

La causa quedó en manos de la fiscal Daniela Pringles, junto a su equipo de la UFI Genérica, que logró reconstruir lo ocurrido y avanzar sobre los responsables.

Una condena y una búsqueda abierta

En las últimas horas, uno de los implicados, Alexis Daniel Cabanay Flores, se presentó ante la Justicia y aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado.Tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, el juez de Garantías Javier Figuerola lo condenó a ocho meses de prisión efectiva por el delito de lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor.

Según la investigación, Cabanay Flores habría participado del ataque, aunque no sería quien efectuó el disparo. La causa, sin embargo, está lejos de cerrarse. Para los investigadores, el principal sospechoso de haber disparado es Ernesto David Serrano, quien permanece prófugo y tiene un pedido de captura vigente.

Las autoridades continúan con operativos y medidas para dar con su paradero y esclarecer por completo el ataque. Mientras tanto, el caso deja al descubierto una escena que se repite en los barrios: violencia, cuentas pendientes y jóvenes atrapados en conflictos que terminan con heridos y causas judiciales abiertas.

Temas

Te puede interesar