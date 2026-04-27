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Cómo cambia la actuación de fiscales con el manual de Persecución Penal

El fiscal general Guillermo Baigorrí presentó el manual que regirá la actuación de los fiscales en la persecución penal, estableciendo criterios obligatorios.

El Ministerio Público de San Juan presentó oficialmente el Manual de Política de Persecución Penal, una herramienta que busca unificar criterios de actuación, reducir la discrecionalidad y dotar de mayor transparencia y previsibilidad al sistema judicial. El documento, dado a conocer el lunes 27 de abril, comenzará a aplicarse desde el 1 de mayo en todas las áreas vinculadas a la persecución penal.

Durante el acto, el fiscal general, Dr. Guillermo Baigorrí, destacó que el objetivo central es establecer reglas “preestablecidas, generales, escritas y anticipadas” que orienten la acción penal pública y garanticen igualdad ante la ley.

Qué dice el manual

El Manual fija principios rectores como legalidad, objetividad, unidad de criterio y dependencia jerárquica, además de la obligación de actuar con fundamentos, transparencia y eficiencia. También establece la publicidad de los actos, sin vulnerar derechos de las partes.

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En cuanto al abordaje del delito, incorpora pautas operativas concretas: el fiscal tendrá dirección funcional sobre la investigación policial, se prevé su presencia en hechos graves y se implementan protocolos estrictos para preservar la escena del crimen, incluyendo evidencia digital. Además, se formaliza un sistema integral de cadena de custodia y se promueven instancias de diagnóstico criminal conjunto con la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial.

El documento también introduce herramientas para abordar conflictos complejos, priorizando instancias de diálogo y mediación antes de la judicialización, especialmente en casos de alto impacto social.

En materia procesal, establece plazos breves para la resolución de causas, criterios uniformes para decisiones iniciales y regula el uso de mecanismos como el juicio abreviado o la suspensión de juicio a prueba. Asimismo, fija lineamientos claros para la aplicación de medidas cautelares bajo criterios de proporcionalidad.

Uno de los ejes centrales es el rol de la víctima, garantizando su derecho a la información, participación y acompañamiento, además de mecanismos de protección integral. En paralelo, se asegura el respeto irrestricto de los derechos del imputado, con investigaciones objetivas y sin arbitrariedades.

El Manual incorpora además perspectiva de género, con tratamiento prioritario para casos de violencia y restricciones en salidas alternativas, y regula etapas clave como el juicio de cesura y la ejecución de penas, con control y seguimiento de condenas.

Otro punto destacado es la creación de una Oficina de Calidad Institucional, encargada de evaluar el desempeño del sistema y promover mejoras continuas, junto con una política comunicacional basada en la transparencia y la responsabilidad.

Con su entrada en vigencia, este Manual se consolida como una herramienta central para ordenar la persecución penal en la provincia, fortalecer la articulación entre organismos y avanzar hacia un modelo de justicia más eficiente y previsible.

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