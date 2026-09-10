Subió la canasta básica y una familia necesitó $726 mil para no ser indigente

El dato se conoció el mismo día en que el INDEC informó que la inflación de agosto fue del 1,7%, con una variación acumulada del 21,3% durante los primeros ocho meses del año y del 33,5% en la comparación interanual.

El valor de la canasta cambia de acuerdo con la cantidad de integrantes del hogar. Para una familia de tres personas, la Canasta Básica Total llegó a $1.278.163, mientras que para un hogar de cinco integrantes alcanzó $1.688.630.

En el caso de la Canasta Básica Alimentaria, que establece el límite de la indigencia, una familia de tres personas necesitó $578.354 y una de cinco integrantes, $764.086. Para una persona adulta, el INDEC calculó que fueron necesarios $519.578 para superar la línea de pobreza y $235.103 para no caer en la indigencia.

La suba de agosto llevó el incremento acumulado de la Canasta Básica Total al 22,7% desde enero, mientras que la variación interanual llegó al 38,3%. En el caso de la Canasta Básica Alimentaria, el aumento acumulado entre enero y agosto fue del 23,2%, mientras que en los últimos doce meses registró una suba del 39,6%.

Los valores corresponden a la medición realizada por el organismo estadístico para el Gran Buenos Aires y se utilizan para determinar las líneas oficiales de pobreza e indigencia.

En julio, una familia de cuatro integrantes había necesitado $1.564.716 para no ser pobre y $708.016 para superar la línea de indigencia. En ese mes, la Canasta Básica Alimentaria había aumentado 2,6%, mientras que la Canasta Básica Total había registrado una suba del 2,2%.

Con los nuevos valores de agosto, el ingreso necesario para ese mismo hogar aumentó en más de $40.000 para superar la pobreza y en más de $18.000 para no ser considerado indigente.

La Canasta Básica Alimentaria contempla los alimentos y las cantidades necesarias para cubrir los requerimientos nutricionales considerados indispensables para un adulto equivalente durante un mes. Su valor establece la línea de indigencia.

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Las canastas básicas alimentaria y total presentaron la misma variación mensual de 2,6% en agosto de 2026; y registraron una suba interanual de 39,6% y 38,3%, respectivamente.https://t.co/u6Fwo6ifIl pic.twitter.com/mhRIPOR1Gx — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026

La Canasta Básica Total, en cambio, incorpora además otros bienes y servicios esenciales no alimentarios. Su valor es el que se utiliza para determinar la línea de pobreza.

Por eso, superar el monto de la CBA no significa necesariamente que un hogar haya dejado de ser pobre: para superar esa condición debe alcanzar el valor correspondiente de la Canasta Básica Total.

El cálculo se realiza a partir de los hábitos de consumo relevados por el INDEC y toma como referencia las necesidades de un adulto de entre 30 y 60 años con actividad moderada. Luego, el organismo adapta los valores según la composición y cantidad de integrantes de cada hogar.