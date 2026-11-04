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Caso supermercado Fuentes: se suspendió la audiencia de presentación

La misma iba a realizarse este miércoles pero finalmente se pasó para este jueves. El motivo es que el acusado se encuentra con una lesión en el pie y se encuentra internado.

El joven detenido por el intento de robo en el supermercado Fuentes no estuvo presente en la audiencia de presentación prevista para este martes. La defensa informó que se encuentra internado en el Hospital Marcial Quiroga, bajo tratamiento por adicciones y con una lesión en un pie.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio debido a la ausencia del imputado. Según se explicó desde la defensa, el joven está recibiendo atención médica en el Hospital Marcial Quiroga, por lo que el procedimiento judicial se retomaría este jueves.

El caso generó una fuerte controversia luego de que Sergio Fuentes, propietario del supermercado, denunciara públicamente el accionar judicial tras el intento de robo ocurrido en su comercio. El empresario cuestionó al ayudante fiscal Alejandro Solera, integrante de la UFI de Unidad de Abordaje Territorial, a quien acusó de haber dispuesto la liberación del sospechoso luego de que fuera reducido por el propio comerciante durante un forcejeo que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

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En medio de la polémica, Virginia Branca, coordinadora fiscal de la UFI de Flagrancia, salió a aclarar el procedimiento policial y judicial. Ante las versiones que circularon sobre una supuesta liberación irregular, la funcionaria expresó: “No quiero pensar que hay mala fe en el procedimiento”.

Ahora, la situación procesal del joven deberá definirse cuando se retome la audiencia de formalización, prevista para este jueves.

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